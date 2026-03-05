Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Самир Шарифов: Азербайджан формирует адаптивную модель экономического управления

    Финансы
    • 05 марта, 2026
    • 10:53
    Самир Шарифов: Азербайджан формирует адаптивную модель экономического управления

    На фоне текущих глобальных процессов принятие решений в экономической сфере приобрело более сложный и многогранный характер по сравнению с прошлыми периодами.

    Как сообщает Report, об этом заявил вице-премьер Самир Шарифов в ходе выступления на форуме "Взгляд в будущее налоговой системы: новая модель управления и решения, основанные на данных".

    По его словам, рост неопределенности в мировой экономике, геополитические риски, волатильность на энергетических рынках и нестабильность финансовых потоков ставят перед государствами новые вызовы.

    "В подобных условиях главная задача заключается не в краткосрочном реагировании, а в построении устойчивой и адаптивной модели экономического управления. Азербайджан отдает предпочтение именно такому подходу", - сказал Шарифов.

    Он отметил, что налоговая система, являясь одной из ключевых опор механизмов государственного экономического управления, играет важную роль в поддержании макроэкономической стабильности, обеспечении фискальной устойчивости и сбалансированном регулировании экономических процессов.

    "С этой точки зрения, рассмотрение будущего налоговой системы на макроуровне и ее оценка как составной части общей экономической стратегии приобретают особое значение", - добавил он.

    Самир Шарифов адаптивная модель экономического управления форум
    Samir Şərifov: "Azərbaycan adaptiv iqtisadi idarəetmə modelini qurur"
    Sharifov: Azerbaijan building adaptive economic governance model
