авиакатастрофа
    авиакатастрофа

    Самед Баширли: В бюджетной политике сохраняется принцип социальной направленности

    Финансы
    • 12 ноября, 2025
    • 12:53
    Самед Баширли: В бюджетной политике сохраняется принцип социальной направленности

    Азербайджан, успешно реализуя энергетические и транспортные проекты глобального значения, превратился в страну, имеющую стратегическое значение для региона.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Самед Баширли на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по молодежи и спорту, общественным объединениям и религиозным организациям, культуре.

    По его словам, освобождение территорий Азербайджана от оккупации значительно расширило экономический потенциал страны и создало новые возможности для развития:

    "Обсуждаемый нами проект государственного бюджета на 2026 год отражает стратегические задачи, стоящие перед нашей страной, и предусматривает финансирование мероприятий, направленных на реализацию экономических возможностей".

    С.Баширли отметил, что бюджетный пакет направлен на социально-экономические приоритеты развития Азербайджана, дальнейшее повышение благосостояния граждан, а также на поддержку культуры, спорта и общественной деятельности.

    "В бюджетной политике сохраняется принцип социальной направленности, особое внимание уделяется развитию человеческих ресурсов, особенно молодежи, и поддержке общественных инициатив. Цель в том, чтобы экономический рост оказывал более позитивное влияние на жизнь каждого гражданина, инвестиции создавали новые возможности в реальном секторе и способствовали развитию общества".

    Самед Баширли Минэкономики госбюджет Милли Меджлис
    Səməd Bəşirli: "Büdcə siyasətində sosial yönümlülük və vətəndaş rifahı prioritet olaraq qalır"

    Последние новости

    13:18

    Найдены тела 18 погибших военнослужащих с потерпевшего крушение турецкого военного самолета

    В регионе
    13:18

    Пашинян объяснил почему раньше Армении отказывали продавать оружие

    В регионе
    13:17

    Назначен новый глава Исполнительной власти Насиминского района

    Другие
    13:16
    Фото

    Закир Гасанов посетил Командование ЕС в Боснии и Герцеговине

    Армия
    13:14

    Счетная палата предложила внести изменения в закон "О бюджетной системе"

    Финансы
    13:13

    Молдова утвердила денонсацию ряда соглашений в рамках СНГ

    Другие страны
    13:03

    Замминистра: Экономический рост в Азербайджане полностью формируется за счет ненефтяного сектора

    Финансы
    12:57

    Папуашвили: ЕК выбирает не диалог с Грузией, а конфронтацию

    В регионе
    12:54

    Президент Ильхам Алиев сменил полномочного представителя в Нахчыване

    Внутренняя политика
    Лента новостей