Самед Баширли: В бюджетной политике сохраняется принцип социальной направленности

Азербайджан, успешно реализуя энергетические и транспортные проекты глобального значения, превратился в страну, имеющую стратегическое значение для региона.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Самед Баширли на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по молодежи и спорту, общественным объединениям и религиозным организациям, культуре.

По его словам, освобождение территорий Азербайджана от оккупации значительно расширило экономический потенциал страны и создало новые возможности для развития:

"Обсуждаемый нами проект государственного бюджета на 2026 год отражает стратегические задачи, стоящие перед нашей страной, и предусматривает финансирование мероприятий, направленных на реализацию экономических возможностей".

С.Баширли отметил, что бюджетный пакет направлен на социально-экономические приоритеты развития Азербайджана, дальнейшее повышение благосостояния граждан, а также на поддержку культуры, спорта и общественной деятельности.

"В бюджетной политике сохраняется принцип социальной направленности, особое внимание уделяется развитию человеческих ресурсов, особенно молодежи, и поддержке общественных инициатив. Цель в том, чтобы экономический рост оказывал более позитивное влияние на жизнь каждого гражданина, инвестиции создавали новые возможности в реальном секторе и способствовали развитию общества".