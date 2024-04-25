Сахиль Бабаев: За пять лет в Азербайджане реализовано 4 пакета социальных реформ

За последние пять лет в Азербайджане реализовано четыре пакета социальных реформ.

За последние пять лет в Азербайджане реализовано четыре пакета социальных реформ.

Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на мероприятии, посвященном Дню предпринимателей.

"В результате минимальная заработная плата и фонд заработной платы в стране увеличились в 2,8 раза. Это большое достижение, это главное направление для регулирования рынка труда. Сейчас одной из главных задач министерства является увеличение проектов корпоративной социальной ответственности", - сказал министр.