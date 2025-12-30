Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Сахиль Бабаев: Всегда есть риски, связанные с ценами на нефть и газ

    Финансы
    • 30 декабря, 2025
    • 12:48
    Сахиль Бабаев: Всегда есть риски, связанные с ценами на нефть и газ

    На мировых рынках всегда сохраняются риски, связанные с ценами на сырую нефть и природный газ.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев.

    По его словам, в государственном бюджете на следующий год цена одного барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США, а цена 1 000 кубометров газа - 262 доллара США: "Эти показатели являются прогнозными и определяются на основе международных критериев, однако гарантировать их стопроцентное соответствие реальности невозможно".

    Он отметил, что резкое снижение цен на нефть может повлиять на исполнение государственного бюджета. В любой период 2026 года цена нефти может опуститься ниже предусмотренного в бюджете уровня, однако последующий рост цен способен компенсировать это за счет среднегодового показателя.

    В качестве примера Сахиль Бабаев напомнил, что в бюджете текущего года цена нефти установлена на уровне 70 долларов за баррель, при этом большую часть года средняя цена на нее превышала 72 доллара. "Несмотря на снижение цен до 60–62 долларов в сентябре, среднегодовой показатель оказался выше заложенного уровня, что позволило обеспечить дополнительные поступления в бюджет", - добавил он.

