    Сахиль Бабаев: В бюджете 2026г для Нахчывана предусмотрен прогрессивный и льготный режим

    Финансы
    • 21 ноября, 2025
    • 13:16
    Для Нахчыванской Автономной Республики в рамках бюджетного пакета на 2026 год формируется весьма прогрессивный и льготный режим.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев на пленарном заседании Милли Меджлиса по бюджетному пакету на 2026г.

    По словам министра, предлагаемые изменения предусматривают внедрение новых льгот для различных секторов экономики, снижение ряда налоговых ставок, а также существенные преференции для малого и среднего бизнеса.

    "Наше взаимодействие - это важный элемент системного обеспечения бюджетных поступлений, формирования правильной политики, оптимизации фискальных доходов и расходов, а также создания благоприятного режима для развития предпринимательства и экономики", - подчеркнул Бабаев.

