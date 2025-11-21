İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu

    Maliyyə naziri: "Naxçıvan üçün çox mütərəqqi, güzəştli bir rejim yaradılır"

    Maliyyə
    • 21 noyabr, 2025
    • 12:50
    Maliyyə naziri: Naxçıvan üçün çox mütərəqqi, güzəştli bir rejim yaradılır

    2026-cı ilin büdcə zərfi çərçivəsində Naxçıvan Muxtar Respublikası üçün çox mütərəqqi, güzəştli bir rejim yaradılır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu maliyyə naziri Sahil Babayev Milli Məclisin bugünkü plenar iclasında 2026-cı ilin dövlət büdcəsi zərfinə daxil olan Vergi Məcəlləsi və 16 qanuna təklif edilən dəyişikliklər paketinin I oxunuşda müzakirəsində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, həm iqtisadiyyatın müxtəlif sektorları üçün yeni güzəştlər tətbiq olunur, həm bir sıra vergi dərəcələrinin azaldılması nəzərdə tutulur, kiçik və orta sahibkarlıq üçün ciddi güzəştlər nəzərdə tutulur.

    "Bizim qarşılıqlı əməkdaşlığımız büdcə daxilolmalarının sistemli şəkildə həyata keçirilməsi, düzgün siyasətin müəyyən edilməsi, fiskal gəlirlərimizin və xərclərimizin optimallaşdırılması, eyni zamanda sahibkarlığın, iqtisadiyyatın inkişafı üçün müvafiq rejimin yaradılması baxımından çox önəmlidir", - deyə o qeyd edib.

    Sahil Babayev Büdcə zərfi
    Сахиль Бабаев: В бюджете 2026г для Нахчывана предусмотрен прогрессивный и льготный режим

    Son xəbərlər

    13:05

    Sahil Babayev: "Azərbaycanın icmal gəlirlərinin üçdə ikisi artıq neft amilindən azaddır"

    Maliyyə
    13:04

    Ramil Həsən: TÜRKPA parlament diplomatiyasının inkişafı istiqamətində mühüm addımlar atır

    Xarici siyasət
    13:04

    Bora Bayraktar: Media Mükəmməllik Mərkəzi strateji kommunikasiyalarda imkanları genişləndirəcək

    Media
    13:03
    Foto

    Bərdədə 154 kiloqram at ətinin mal əti adı ilə satışa çıxarılmasının qarşısı alınıb

    Sağlamlıq
    13:02

    Bakıda D-8 Media Mükəmməllik Mərkəzinin təqdimatı keçirilib

    Xarici siyasət
    12:57

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları: Azərbaycanın bağlanış mərasimindəki bayraqdarları bəlli olub

    Fərdi
    12:57

    Dövlət Xidməti Hesablama Palatasının iradlarına cavab verib

    Biznes
    12:55

    Hesablama Palatasının xərclər smetası sabit saxlanılıb

    Milli Məclis
    12:54

    Nigeriya D-8 ölkələrini media təhsili sahəsində əməkdaşlığa dəvət edir

    Media
    Bütün Xəbər Lenti