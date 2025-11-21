Maliyyə naziri: "Naxçıvan üçün çox mütərəqqi, güzəştli bir rejim yaradılır"
- 21 noyabr, 2025
- 12:50
2026-cı ilin büdcə zərfi çərçivəsində Naxçıvan Muxtar Respublikası üçün çox mütərəqqi, güzəştli bir rejim yaradılır.
"Report" xəbər verir ki, bunu maliyyə naziri Sahil Babayev Milli Məclisin bugünkü plenar iclasında 2026-cı ilin dövlət büdcəsi zərfinə daxil olan Vergi Məcəlləsi və 16 qanuna təklif edilən dəyişikliklər paketinin I oxunuşda müzakirəsində bildirib.
Onun sözlərinə görə, həm iqtisadiyyatın müxtəlif sektorları üçün yeni güzəştlər tətbiq olunur, həm bir sıra vergi dərəcələrinin azaldılması nəzərdə tutulur, kiçik və orta sahibkarlıq üçün ciddi güzəştlər nəzərdə tutulur.
"Bizim qarşılıqlı əməkdaşlığımız büdcə daxilolmalarının sistemli şəkildə həyata keçirilməsi, düzgün siyasətin müəyyən edilməsi, fiskal gəlirlərimizin və xərclərimizin optimallaşdırılması, eyni zamanda sahibkarlığın, iqtisadiyyatın inkişafı üçün müvafiq rejimin yaradılması baxımından çox önəmlidir", - deyə o qeyd edib.