Сахиль Бабаев: Социальные расходы останутся приоритетом бюджета в следующем году

В 2026 году 41% государственных расходов и 68% текущих расходов, что составляет 17,1 млрд манатов, будут направлены на социально ориентированные направления.

Как передает Report, об этом заявил министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев на пленарном заседании Милли Меджлиса по бюджетному пакету на 2026г.

По словам министра, по сравнению с исполнением бюджета за 2024 год, социальные расходы увеличатся на 2,5 млрд манатов или 17%, что подтверждает приоритетный характер социальной политики и в следующем году.

Бабаев отметил, что в сравнении со среднесрочным бюджетным периодом, начиная с 2022 года, рост социальных расходов составит 5,6 млрд манатов или 48 %. На мероприятия, направленные на усиление социальной защиты населения, в 2026 году предусмотрено 4,9 млрд манатов, что на 121 млн манатов больше, чем в 2025 году, и на 722 млн манатов больше, чем по исполнению бюджета за 2024 год.

Министр подчеркнул, что в целом за последние четыре года социальные расходы выросли на 41%.

Кроме того, в 2026 году на социальные пособия, пенсии и другие социальные выплаты планируется направить 2,8 млрд манатов, что на 151 млн манатов больше, чем в текущем году. Еще одним важным направлением станет поддержка бывших вынужденных переселенцев - на эти нужды предусмотрено 285 млн манатов.