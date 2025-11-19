İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri

    Sahil Babayev: "Sosialyönlü xərclər gələn il də əsas prioritetlər sırasında olacaq"

    Maliyyə
    • 19 noyabr, 2025
    • 11:52
    Sahil Babayev: Sosialyönlü xərclər gələn il də əsas prioritetlər sırasında olacaq

    2026-cı ildə dövlət büdcəsi xərclərinin 41 %-i, cari xərclərin isə 68 %-i və yaxud 17,1 milyard manat sosialyönlü xərclər olacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu maliyyə naziri Sahil Babayev Milli Məclisin bu gün keçirilən plenar iclasında "2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinin I oxunuşda müzakirəsində bildirib.

    "Bu, 2024-cü ilin icra göstəricisi ilə müqayisədə 2,5 milyard manat və yaxud 17 % çoxdur. Beləliklə, 2026-cı ildə də sosialyönlü xərclər əsas prioritetlər sırasında olacaq", - deyə o qeyd edib.

    Nazir əlavə edib ki, örtamüddətli büdcə dövrü ilə, yəni 2022-ci illə müqayisədə sosialyönlü xərclər 5,6 milyard manat və yaxud 48 % çox olacaq: "halinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə xidmət edən xərclər üçün gələn il büdcədə 4,9 milyard manat vəsait nəzərdə tutulur. Bu, 2025-ci ilə nisbətən 121 milyon manat, 2024-ci ilin icra göstəricisinə nisbətən isə 722 milyon manat çoxdur. Ortamüddətli büdcə dövrü ilə müqayisədə, yəni cəmi 4 illik dövrdə bu xərclər 41 % artıb".

    "Cari illə müqayisədə 151 milyon manat artımla proqnozlaşdırılan sosial müavinətlər, təqaüdlər və digər sosial ödənişlərə 2,8 milyard manat vəsait sərf ediləcək. Sosial siyasətin digər vacib istiqaməti kimi keçmiş məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsi ilə bağlı xərclər növbəti ildə 285 milyon manat proqnozlaşdırılır", - deyə o qeyd edib.

    Sahil Babayev Büdcə zərfi
    Сахиль Бабаев: Социальные расходы останутся приоритетом бюджета в следующем году

    Son xəbərlər

    12:17

    Azərbaycan Avstriya ilə Qlobal Dəniz Fəlakəti və Əmniyyətli Rabitə Sistemi üzrə əməkdaşlıq edəcək

    İnfrastruktur
    12:16

    Xalq artisti Roza Cəlilova ilə vida mərasimi Təzə Pir məscidində keçiriləcək

    İncəsənət
    12:14

    Mikayıl Cabbarov: "Azərbaycan son 5 ildə qeyri-neft-qaz ixracını 2 dəfə artırıb"

    Biznes
    12:13

    Stiv Uitkoff İstanbulda HƏMAS-ın yüksək vəzifəli lideri ilə danışıqlar aparacaq

    Region
    12:11

    Azərbaycanlı hakim Avropa Voleybol Konfederasiyası tərəfindən təyinat alıb

    Komanda
    12:08

    Sahil Babayev: "Elm və təhsil xərcləri 2024-cü illə müqayisədə 688 milyon manat artırılır"

    Maliyyə
    12:05

    Premyer Liqa: "Qarabağ" və "Neftçi"nin növbəti oyununa təyinatlar açıqlanıb

    Futbol
    12:01

    Azərbaycanda vahid İqtisadi Təhlükəsizlik Konsepsiyasının hazırlanması təklif olunur

    Maliyyə
    11:59

    Xandanyan: Ermənistan-Türkiyə arasında fəal dialoq tezliklə müsbət nəticələrə gətirib çıxaracaq

    Region
    Bütün Xəbər Lenti