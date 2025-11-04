Сахиль Бабаев: Основной рост налоговых поступлений обеспечен ненефтяным сектором

Доля частного сектора Азербайджана в налоговых поступлениях от ненефтегазового сектора превысила 77%.

Как передает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров во время обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2026 год" в комитете по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

По словам министра, за девять месяцев этого года налоговые поступления от частного сектора в ненефтегазовой сфере выросли более чем на 10%, а доля частного сектора превысила 77%.

"Важно, что экономический рост обеспечивается именно за счет ненефтяного сектора, который стал основным источником налоговых поступлений и фискальной нагрузки. Это ключевой фактор, который необходимо учитывать при формировании будущей экономической политики", - отметил министр.

Он добавил, что наряду с налоговыми доходами наблюдается рост поступлений по линии обязательного социального страхования. За 9 месяцев текущего года план сбора по обязательному государственному социальному страхованию выполнен на уровне 107,6%, их фактический объем составил 4,7 млрд манатов, что на 12% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.