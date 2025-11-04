Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Сахиль Бабаев: Основной рост налоговых поступлений обеспечен ненефтяным сектором

    Финансы
    • 04 ноября, 2025
    • 12:37
    Сахиль Бабаев: Основной рост налоговых поступлений обеспечен ненефтяным сектором

    Доля частного сектора Азербайджана в налоговых поступлениях от ненефтегазового сектора превысила 77%.

    Как передает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров во время обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2026 год" в комитете по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

    По словам министра, за девять месяцев этого года налоговые поступления от частного сектора в ненефтегазовой сфере выросли более чем на 10%, а доля частного сектора превысила 77%.

    "Важно, что экономический рост обеспечивается именно за счет ненефтяного сектора, который стал основным источником налоговых поступлений и фискальной нагрузки. Это ключевой фактор, который необходимо учитывать при формировании будущей экономической политики", - отметил министр.

    Он добавил, что наряду с налоговыми доходами наблюдается рост поступлений по линии обязательного социального страхования. За 9 месяцев текущего года план сбора по обязательному государственному социальному страхованию выполнен на уровне 107,6%, их фактический объем составил 4,7 млрд манатов, что на 12% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

    Бюджетный пакет ненефтяной сектор налоговые поступления экономика Микаил Джаббаров
    İqtisadiyyat naziri: "Vergi daxilolmalarının artımında əsas pay qeyri-neft sektorunundur"
    Economy Minister: Non-oil sector drives growth in tax revenues

    Последние новости

    13:09

    Джаббаров: Полномасштабная разработка "Абшерона" положительно скажется на экономике страны в 2029 году

    Энергетика
    13:05

    Бинали Йылдырым: Товарооборот между тюркскими странами всего 70 млрд долларов

    Внешняя политика
    13:04

    Армения экстрадировала в Германию подозреваемого в ограблении

    В регионе
    13:02

    В Баку осужден организатор банды, совершавшей убийства и разбои в 90-е

    Происшествия
    13:01

    Состоялась первая жеребьевка по возвращению в город Зангилан

    Внутренняя политика
    12:57
    Фото

    В Баку прошло 18-е заседание Совета старейшин ОТГ - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    12:53

    Пашинян: Наблюдатели ЕС останутся в Армении до подписания мирного соглашения с Азербайджаном

    В регионе
    12:52

    Польша планирует создать собственную "стену дронов"

    Другие страны
    12:52

    В здании Верховного суда Пакистана взорвался газовый баллон

    Другие страны
    Лента новостей