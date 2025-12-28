FT: Мир между РФ и Украиной может привести к ренессансу в Европе

Завершение российско-украинской войны приведет к снижению цен на энергоносители и росту инвестиций, ознаменовав начало положительного цикла или "ренессанса" в Европе.

Как передает Report, об этом пишет Financial Times со ссылкой на экономиста UBS Райнхарда Клюзе и директора по инвестициям ABN AMRO Investment Solutions Кристофа Буше.

Однако пока эксперты ждут замедления экономики ЕС в 2026 году до 1,2%.

Прогноз действителен, если российско-украинская война завершится на выгодных для Киева условиях, а также при условии налоговых стимулов и увеличении потребительских расходов.

FT опросила 88 экономистов. Большинство из них связали экономический подъем европейских стран в 2026 году с планами Германии потратить €1 трлн на инфраструктуру и оборону. Однако мнения разделились: некоторые сомневаются, что эти меры преодолеют структурные проблемы и геополитическую неопределенность.

По прогнозам экспертов, рост ВВП еврозоны замедлится до 1,2% в 2026 году (минус 0,2 п.п. от ожиданий), а затем ускорится до 1,4% в 2027 году. Прошлогодний прогноз 0,9% оказался заниженным - экономика в 2025 г. выросла на 1,4%, а опасения по поводу медленного снижения ставок ЕЦБ не оправдались.