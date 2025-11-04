İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    İqtisadiyyat naziri: "Vergi daxilolmalarının artımında əsas pay qeyri-neft sektorunundur"

    Maliyyə
    • 04 noyabr, 2025
    • 12:25
    İqtisadiyyat naziri: Vergi daxilolmalarının artımında əsas pay qeyri-neft sektorunundur

    Azərbaycanın özəl sektorunun qeyri-neft-qaz vergi daxilolmalarındakı payı 77 %-i ötüb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov bu gün Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsində "2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı bildirib.

    Nazirin sözlərinə görə, bu ilin ilk 9 ayında qeyri-neft-qaz sektorunun özəl bölməsi üzrə vergi daxilolmaları 10 %-dən çox artıb, bu sahədə özəl sektorun payı 77 %-i keçib:

    "Xüsusilə diqqətəlayiq məqam odur ki, biz ümumi iqtisadi inkişafı qeyri-neft sektorunun hesabına təmin etməklə yanaşı, vergi daxilolmalarında və fiskal yükün artımında da əsas mənbə kimi məhz bu sektora əsaslanırıq. Bu, gələcək iqtisadi siyasətin formalaşdırılmasında nəzərə alınmalı olan mühüm amillərdəndir".

    M. Cabbarov əlavə edib ki, vergi daxilolmaları ilə yanaşı, sosial sığorta yığımlarında da yüksək artım tempi müşahidə olunur:

    "Cari ilin 9 ayında yalnız məcburi dövlət sosial sığortası üzrə daxilolmalar proqnozun 107,6 %-i səviyyəsində icra edilərək 4,7 milyard manat təşkil edib. Bu göstərici ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 12 % artım deməkdir".

    Nazir qeyd edib ki, əldə olunan iqtisadi və fiskal nəticələrdə İqtisadiyyat Nazirliyi də öz töhfəsini verməkdə davam edir.

    Mikayıl Cabbarov Büdcə zərfi qeyri-neft-qaz vergi daxilolmaları
    Сахиль Бабаев: Основной рост налоговых поступлений обеспечен ненефтяным сектором

    Son xəbərlər

    12:48

    Həsən Həsənov: Türk dövlətlərinin tarixi qədim dövrdən yazılmalıdır

    Xarici siyasət
    12:39

    İngiltərəli baş məşqçi Premyer Liqa klubuna qayıtmaqdan imtina edib

    Futbol
    12:39

    Zəngilan şəhərinə qayıdışla bağlı ilk püşkatma keçirilib

    Daxili siyasət
    12:39

    Binəli Yıldırım: Türk dövlətləri arasında qarşılıqlı ticarət dövriyyəsi cəmi 70 milyard dollardır

    Xarici siyasət
    12:37

    Mikayıl Cabbarov: "2029-cu ildə "Abşeron" yatağının tammiqyaslı işlənməsi ÜDM-yə müsbət təsir göstərəcək"

    Energetika
    12:37

    İranda neft emalı zavodunda güclü yanğın baş verib

    Region
    12:36

    Bakıda vətəndaşa əlillik dərəcəsi almaqda kömək edəcəyi vədini verən qadın saxlanılıb

    Hadisə
    12:34

    Sahil Babayev: "Qeyri-neft-qaz daxilolmalarının cari xərclərin 88 %-ni qarşılaması gözlənilir"

    Maliyyə
    12:31
    Foto

    Cəlilabadda avtomobil atı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti