Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 28 декабря, 2025
    Министерство обороны Азербайджана представило обзор по итогам деятельности за прошедшую неделю.

    Report со ссылкой на ведомство представляет видеоматериал:

    Müdafiə Nazirliyinin həftəlik icmalı yayımlanıb

