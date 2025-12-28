Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор
Армия
- 28 декабря, 2025
- 13:34
Министерство обороны Азербайджана представило обзор по итогам деятельности за прошедшую неделю.
Report со ссылкой на ведомство представляет видеоматериал:
