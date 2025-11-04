Сахиль Бабаев: Ненефтегазовые поступления могут покрыть 88% текущих расходов

В 2026 году в Азербайджане поступления в госбюджет по линии ненефтегазового сектора могут покрыть 88,1% текущих расходов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2026 год" в комитете по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

"В следующем году наши текущие расходы должны составить 60,3% от бюджетных расходов - 25,2 млрд манатов, что на 18% больше фактического показателя 2024 года и на 0,4 млрд манатов - прогнозного показателя на 2025 год", - отметил он.

Бабаев подчеркнул, что одной из целей правительства является полное покрытие текущих расходов за счет ненефтегазовых доходов: "Если в следующем году это соотношение достигнет 88%, то к 2029 году наша цель - достичь 100%".