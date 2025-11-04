Sahil Babayev: "Qeyri-neft-qaz daxilolmalarının cari xərclərin 88 %-ni qarşılaması gözlənilir"
2026-cı ildə Azərbaycanda dövlət büdcəsinə qeyri-neft-qaz sektorundan daxilolmaların cari xərclərin 88,1 %-ni qarşılaması gözlənir.
"Report" xəbər verir ki, bunu maliyyə naziri Sahil Babayev bu gün Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq Komitəsində "2026-ci il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı bildirib.
"Gələn il cari xərclərimiz büdcə xərclərinin 60,3 %-nə bərabər - 25,2 milyard manat olmalıdır. Bu da 2024-cü ilin faktiki göstəricisi ilə müqayisədə 18 % çox, 2025-ci ilin proqnoz göstərici ilə müqayisədə isə 0,4 milyard manat artıqdır. Cənab Prezidentin bəyan etdiyi hədəflərdən biri budur ki, cari xərclərimiz qeyri-neft-qaz gəlirləri hesabına qarşılansın. Əgər növbəti ildə bu nisbət 88 %-ə çatırsa, 2029-cu ildə hədəfimiz 100 %-dir", - deyə o qeyd edib.