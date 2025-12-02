Сахиль Бабаев: Как минимум 95% населения будет полностью охвачено ОМС

В Азербайджане не менее 95% населения будет охвачено обязательным медицинским страхованием (ОМС).

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса во время обсуждения во втором чтении законопроекта "О государственном бюджете на 2026 год".

По словам министра, вокруг изменений в системе ОМС возникло много недопониманий, и некоторые из них были представлены общественности в искаженном виде. Он напомнил, что, согласно действующему законодательству, страховые взносы за большинство граждан оплачивает государство - исключение составляют наемные работники и часть индивидуальных предпринимателей. Новые поправки значительно расширяют список лиц, за которых взносы полностью берет на себя государство - их число увеличивается почти в девять раз.

"Теперь государство будет покрывать медицинское страхование детей, пенсионеров, людей с инвалидностью, нетрудоспособных и безработных. Впервые в законе прямо прописано, что безработные также получают страховку за государственный счет. Почему же создается впечатление, что безработных исключают? Это неправда", - подчеркнул Бабаев.

По его словам, на эти цели в бюджете 2026 года предусмотрено 900 млн манатов. Эти средства покроют страховые взносы примерно 7,3–7,5 миллиона граждан. Еще около 2 миллионов человек имеют трудовые договоры - их страхование обеспечивается совместно работодателем и работником. Индивидуальные предприниматели платят взносы сами. Таким образом, как отметил министр, минимум 95% жителей страны будут полностью охвачены системой обязательного медицинского страхования.

Вне системы, по его словам, могут остаться лишь те, кто работает неформально и скрывает доходы. "Речь идет только о тех, кто незаконно осуществляет деятельность и не декларирует доход. Они должны будут оплатить страхование самостоятельно. Для этого будут внедрены специальные электронные критерии, позволяющие определить статус гражданина по его персональным данным. Если человек не относится ни к одной из льготных категорий, его источник дохода будет уточняться. Но даже такие граждане не останутся без медуслуг - им достаточно будет один раз оплатить страховой взнос, чтобы получить полный пакет услуг", - пояснил министр.