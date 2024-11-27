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Сахиль Бабаев: Граждане могут рассчитывать на амнистию капитала в пенсионной системе при наличии небольшого страхового стажа

Сахиль Бабаев: Граждане могут рассчитывать на амнистию капитала в пенсионной системе при наличии небольшого страхового стажа 13:13
Финансы
27 ноября 2024 г. 13:40
Сахиль Бабаев: Граждане могут рассчитывать на амнистию капитала в пенсионной системе при наличии небольшого страхового стажа

Наличие небольшого страхового стажа дает право гражданам рассчитывать на получение амнистии капитала.

Как сообщает Report, об этом сегодня заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на пленарном заседании Милли Меджлиса.

"По мере повышения минимальной пенсии увеличивается и пенсионный капитал для выхода на пенсию, что создает трудности с вхождением в пенсионную систему. Если повышать минимальную пенсию, должны увеличиваться и другие показатели — это основа страховой системы. Нельзя сделать одно, не затронув другое.

Сегодня каждый, кто внес хотя бы минимальный взнос в социальное страхование до 2018 года, может войти в пенсионную систему. Но если человек никогда не работал и не платил взносы на социальное страхование, то на каком основании можно включить его в систему? Сегодня эта проблема актуальна.

Если у гражданина есть даже небольшой страховой взнос, мы уже предоставляем ему амнистию капитала", — отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Sahil Babayev: "Vətəndaşın kiçik sosial sığortası varsa, kapital amnistiyası alır"

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