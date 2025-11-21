Сахиль Бабаев: Две трети совокупных доходов Азербайджана освобождены от нефтяного фактора

Две трети совокупных доходов, совокупного бюджета Азербайджана уже полностью освобождены от нефтяного фактора.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев на пленарном заседании Милли Меджлиса по бюджетному пакету на 2026г.

По его словам, эта политика будет осуществляться на постоянной основе: "Другой вопрос связан с долей ненефтяного базового дефицита совокупного бюджета в ненефтяном ВВП. На следующий год этот целевой показатель снижен до 19%, что на 3,4 процентных пункта ниже текущего года. Эта политика также будет реализовываться на постоянной основе, и к 2029 году, то есть к концу нашего среднесрочного периода (1+3 года), мы хотим снизить этот показатель до 13%, что будет очень важным результатом с точки зрения бюджетной и финансовой устойчивости, и значительно снизит нашу зависимость от нефтегазового фактора".

Министр отметил, что в процессе исполнения госбюджета есть защищенные расходы, большая часть из которых сосредоточена в текущих расходах.

"Поскольку эти расходы всегда защищены, одной из наших главных целей было их покрытие за счет доходов от ненефтяного сектора. В следующем году мы сможем обеспечить этот показатель на 88%. Это примерно на 7% больше, чем в текущем году. Наша среднесрочная цель состоит в том, чтобы к 2029 году показатель достиг 100%", - сказал Бабаев.

Бюджетный пакет 2026 года, по словам Бабаева, открывает перед Азербайджаном значительные возможности для укрепления устойчивости и снижения влияния внешних факторов. С макроэкономической и фискальной точек зрения он весьма благоприятен и достаточно льготен, добавил он.