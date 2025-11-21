Sahil Babayev: "Azərbaycanın icmal gəlirlərinin üçdə ikisi artıq neft amilindən azaddır"
- 21 noyabr, 2025
- 13:05
Azərbaycanın icmal gəlirlərinin, icmal büdcəsinin üçdə ikisi artıq neft amilindən tamamilə azad edilib.
"Report" xəbər verir ki, bunu maliyyə naziri Sahil Babayev Milli Məclisin bugünkü plenar iclasında 2026-cı ilin dövlət büdcəsi zərfinə daxil olan Vergi Məcəlləsi və 16 qanuna təklif edilən dəyişikliklər paketinin ilk oxunuşda müzakirəsi zamanı deyib.
Onun sözlərinə görə, bu siyasət davamlı olaraq həyata keçiriləcək: "Digər məsələ icmal büdcə qeyri-neft baza kəsrinin qeyri-neft ÜDM-də payı ilə bağlıdır. Növbəti il üçün bu hədəf 19 %-ə endirilib, bu isə cari ildən 3,4 faiz bəndi aşağıdır. Bu siyasət də davamlı olaraq həyata keçiriləcək və 2029-cu ilə, yəni ortamüddətli (1+3 illik) dövrümüzün sonuna biz bu rəqəmi 13 %-ə endirmək istəyirik ki, bu da həm büdcə, həm də maliyyə dayanıqlığımız baxımından çox önəmli bir nəticə olacaq, neft-qaz amilindən asılılığımızı ciddi şəkildə daha da aşağı çəkəcək".
Nazir qeyd edib ki, dövlət büdcəsinin icrası zamanı müdafiə olunan xərclər var: "Onların böyük əksəriyyəti cari xərclərdə toplanıb və bu xərclər hər zaman müdafiə olunduğuna görə, onların məhz neft-qaz qiymətlərindən asılı olmayan qeyri-neft sektorundan olan gəlirlər hesabına qapanması, qarşılanması qarşımızda olan əsas hədəflərdən biri idi. Növbəti il də biz bu rəqəmi 88 %-ə qədər qarşılaya biləcəyik. Bu da cari illə müqayisədə təqribən 7 % artıqdır. Burada ortamüddətli hədəfimiz ondan ibarətdir ki, 2029-cu ildə bu rəqəm 100 %-ə çatacaq".
S. Babayev vurğulayıb ki, həm büdcənin dayanıqlığı, sağlamlığı, büdcənin kənar amillərdən təsirinin büdcəyə azaldılması baxımından bu təklif olunan zərf Azərbaycan üçün ciddi imkanlar yaradır: "Eyni zamanda makroiqtisadi və fiskal baxımından bu yaradılan yeni rejim çox əlverişlidir, kifayət qədər güzəştlidir".