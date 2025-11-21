İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu

    Sahil Babayev: "Azərbaycanın icmal gəlirlərinin üçdə ikisi artıq neft amilindən azaddır"

    Maliyyə
    • 21 noyabr, 2025
    • 13:05
    Sahil Babayev: Azərbaycanın icmal gəlirlərinin üçdə ikisi artıq neft amilindən azaddır
    Sahil Babayev

    Azərbaycanın icmal gəlirlərinin, icmal büdcəsinin üçdə ikisi artıq neft amilindən tamamilə azad edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu maliyyə naziri Sahil Babayev Milli Məclisin bugünkü plenar iclasında 2026-cı ilin dövlət büdcəsi zərfinə daxil olan Vergi Məcəlləsi və 16 qanuna təklif edilən dəyişikliklər paketinin ilk oxunuşda müzakirəsi zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, bu siyasət davamlı olaraq həyata keçiriləcək: "Digər məsələ icmal büdcə qeyri-neft baza kəsrinin qeyri-neft ÜDM-də payı ilə bağlıdır. Növbəti il üçün bu hədəf 19 %-ə endirilib, bu isə cari ildən 3,4 faiz bəndi aşağıdır. Bu siyasət də davamlı olaraq həyata keçiriləcək və 2029-cu ilə, yəni ortamüddətli (1+3 illik) dövrümüzün sonuna biz bu rəqəmi 13 %-ə endirmək istəyirik ki, bu da həm büdcə, həm də maliyyə dayanıqlığımız baxımından çox önəmli bir nəticə olacaq, neft-qaz amilindən asılılığımızı ciddi şəkildə daha da aşağı çəkəcək".

    Nazir qeyd edib ki, dövlət büdcəsinin icrası zamanı müdafiə olunan xərclər var: "Onların böyük əksəriyyəti cari xərclərdə toplanıb və bu xərclər hər zaman müdafiə olunduğuna görə, onların məhz neft-qaz qiymətlərindən asılı olmayan qeyri-neft sektorundan olan gəlirlər hesabına qapanması, qarşılanması qarşımızda olan əsas hədəflərdən biri idi. Növbəti il də biz bu rəqəmi 88 %-ə qədər qarşılaya biləcəyik. Bu da cari illə müqayisədə təqribən 7 % artıqdır. Burada ortamüddətli hədəfimiz ondan ibarətdir ki, 2029-cu ildə bu rəqəm 100 %-ə çatacaq".

    S. Babayev vurğulayıb ki, həm büdcənin dayanıqlığı, sağlamlığı, büdcənin kənar amillərdən təsirinin büdcəyə azaldılması baxımından bu təklif olunan zərf Azərbaycan üçün ciddi imkanlar yaradır: "Eyni zamanda makroiqtisadi və fiskal baxımından bu yaradılan yeni rejim çox əlverişlidir, kifayət qədər güzəştlidir".

    Büdcə zərfi Sahil Babayev Milli Məclis

    Son xəbərlər

    13:05

    Sahil Babayev: "Azərbaycanın icmal gəlirlərinin üçdə ikisi artıq neft amilindən azaddır"

    Maliyyə
    13:04

    Ramil Həsən: TÜRKPA parlament diplomatiyasının inkişafı istiqamətində mühüm addımlar atır

    Xarici siyasət
    13:04

    Bora Bayraktar: Media Mükəmməllik Mərkəzi strateji kommunikasiyalarda imkanları genişləndirəcək

    Media
    13:03
    Foto

    Bərdədə 154 kiloqram at ətinin mal əti adı ilə satışa çıxarılmasının qarşısı alınıb

    Sağlamlıq
    13:02

    Bakıda D-8 Media Mükəmməllik Mərkəzinin təqdimatı keçirilib

    Xarici siyasət
    12:57

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları: Azərbaycanın bağlanış mərasimindəki bayraqdarları bəlli olub

    Fərdi
    12:57

    Dövlət Xidməti Hesablama Palatasının iradlarına cavab verib

    Biznes
    12:55

    Hesablama Palatasının xərclər smetası sabit saxlanılıb

    Milli Məclis
    12:54

    Nigeriya D-8 ölkələrini media təhsili sahəsində əməkdaşlığa dəvət edir

    Media
    Bütün Xəbər Lenti