Сахиль Бабаев: Бюджет 2026 года полностью учитывает оборонные приоритеты Азербайджана

В проекте госбюджета Азербайджана на 2026 год в полном объеме предусмотрены меры по укреплению обороноспособности и обеспечению безопасности страны.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, на котором обсуждался госбюджета на 2026г.

Министр подчеркнул, что в проекте учтены все приоритеты, определенные главой государства, включая задачи по обеспечению социального благополучия граждан, восстановлению освобожденных территорий и дальнейшему развитию экономики.

"В проекте бюджета предусмотрено финансирование всех социальных программ в полном объеме", - отметил Бабаев.

Он также сообщил, что в центре внимания остаются Карабах и Восточный Зангезур, где продолжается реализация программы "Великое возвращение" и других государственных проектов.

"В бюджете предусмотрены средства на восстановление освобожденных территорий, безопасное возвращение граждан и создание условий для их достойной жизни", - подчеркнул он.

Кроме того, министр отметил, что в документе отражены меры по развитию экономики, привлечению инвестиций и улучшению инфраструктуры.