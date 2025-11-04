Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Сахиль Бабаев: Бюджет 2026 года полностью учитывает оборонные приоритеты Азербайджана

    Финансы
    • 04 ноября, 2025
    • 11:59
    Сахиль Бабаев: Бюджет 2026 года полностью учитывает оборонные приоритеты Азербайджана

    В проекте госбюджета Азербайджана на 2026 год в полном объеме предусмотрены меры по укреплению обороноспособности и обеспечению безопасности страны.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, на котором обсуждался госбюджета на 2026г.

    Министр подчеркнул, что в проекте учтены все приоритеты, определенные главой государства, включая задачи по обеспечению социального благополучия граждан, восстановлению освобожденных территорий и дальнейшему развитию экономики.

    "В проекте бюджета предусмотрено финансирование всех социальных программ в полном объеме", - отметил Бабаев.

    Он также сообщил, что в центре внимания остаются Карабах и Восточный Зангезур, где продолжается реализация программы "Великое возвращение" и других государственных проектов.

    "В бюджете предусмотрены средства на восстановление освобожденных территорий, безопасное возвращение граждан и создание условий для их достойной жизни", - подчеркнул он.

    Кроме того, министр отметил, что в документе отражены меры по развитию экономики, привлечению инвестиций и улучшению инфраструктуры.

