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Замминистра: Азербайджан продолжает улучшать инвестиционный климат

Замминистра: Азербайджан продолжает улучшать инвестиционный климат Азербайджан продолжает улучшать инвестиционный климат.
Финансы
1 апреля 2024 г. 11:53
Замминистра: Азербайджан продолжает улучшать инвестиционный климат

Азербайджан продолжает улучшать инвестиционный климат.

Как передает Report, об этом заместитель министра экономики Сахиб Мамедов заявил в ходе проходящего в Баку восьмого заседания совместной комиссии между правительствами Азербайджана и Румынии.

По его словам, важную роль в этом играют созданные промышленные зоны.

Заместитель министра отметил, что освобождение оккупированных территорий открыло новые инвестиционные возможности.

Он также подчеркнул, что охрана окружающей среды Карабаха - одна из основных задач в восстановлении освобожденных территорий.

"Следует подчеркнуть, что статистические показатели товарооборота не отражают всего потенциала двустороннего сотрудничества Азербайджана и Румынии. Мы призываем и дальше поощрять, поддерживать инициативы, которые послужат развитию взаимовыгодного партнерства”,- добавил С. Мамедов.

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Версия на азербайджанском языке Sahib Məmmədov: "Ərazilərimizin azad edilməsi yeni investisiya imkanı açıb"

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