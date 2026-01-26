Глава МИД: Израиль заинтересован в наращивании инвестиций в Азербайджан

Израиль заинтересован в наращивании инвестиций в Азербайджан, в частности в оборону, энергетику, водные ресурсы, технологии и кибербезопасность.

Как передает Report, об этом глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил в ходе азербайджано-израильского бизнес-форума в Баку.

"Все эти вопросы я подробно обсуждал в ходе встречи с министром [экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым]", - сказал Саар.

Глава израильской дипломатии отметил, что обе страны являются опорами стабильности в своих регионах и обладают развитой экономикой.

"Мы стремимся вывести это стратегическое партнерство на новый уровень - увеличить взаимные инвестиции и углубить контакты между людьми. Я уверен, что нам это удастся", - подчеркнул Саар.