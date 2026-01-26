Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    Глава МИД: Израиль заинтересован в наращивании инвестиций в Азербайджан

    Финансы
    • 26 января, 2026
    • 16:01
    Глава МИД: Израиль заинтересован в наращивании инвестиций в Азербайджан

    Израиль заинтересован в наращивании инвестиций в Азербайджан, в частности в оборону, энергетику, водные ресурсы, технологии и кибербезопасность.

    Как передает Report, об этом глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил в ходе азербайджано-израильского бизнес-форума в Баку.

    "Все эти вопросы я подробно обсуждал в ходе встречи с министром [экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым]", - сказал Саар.

    Глава израильской дипломатии отметил, что обе страны являются опорами стабильности в своих регионах и обладают развитой экономикой.

    "Мы стремимся вывести это стратегическое партнерство на новый уровень - увеличить взаимные инвестиции и углубить контакты между людьми. Я уверен, что нам это удастся", - подчеркнул Саар.

    Гидеон Саар Микаил Джаббаров Азербайджан Израиль инвестиции оборона торговля бизнес-форум Азербайджано-израильские отношения
    XİN rəhbəri: "İsrail Azərbaycana investisiyaların artırılmasında maraqlıdır"
    FM: Israel seeks to increase investments in Azerbaijan

    Последние новости

    16:31

    В Краснодарском крае 14 человек пострадали в ДТП во время гололеда - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    16:30

    Абдуллаев: Азербайджанские компании могут участвовать в инфраструктурных проектах в Израиле

    Бизнес
    16:29

    В послевоенный период более 500 лицам предоставлено 620 протезов

    Социальная защита
    16:12

    Таяни: Главы МИД ЕС 29 января рассмотрят объявление КСИР террористической организацией

    Другие страны
    16:01

    Глава МИД: Израиль заинтересован в наращивании инвестиций в Азербайджан

    Финансы
    15:58

    Саар пригласил главу Минэкономики Азербайджана в Израиль

    Экономика
    15:56

    В парламенте Кыргызстана обсудили укрепление связей с Азербайджаном и Грузией

    Внешняя политика
    15:54

    В Азербайджане в 2025 году инвалидность впервые установлена у 25,3 тыс. граждан

    Социальная защита
    15:53
    Фото

    Сахиба Гафарова призвала страны АПА к активному участию в WUF13

    Внешняя политика
    Лента новостей