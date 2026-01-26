Глава МИД: Израиль заинтересован в наращивании инвестиций в Азербайджан
- 26 января, 2026
- 16:01
Израиль заинтересован в наращивании инвестиций в Азербайджан, в частности в оборону, энергетику, водные ресурсы, технологии и кибербезопасность.
Как передает Report, об этом глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил в ходе азербайджано-израильского бизнес-форума в Баку.
"Все эти вопросы я подробно обсуждал в ходе встречи с министром [экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым]", - сказал Саар.
Глава израильской дипломатии отметил, что обе страны являются опорами стабильности в своих регионах и обладают развитой экономикой.
"Мы стремимся вывести это стратегическое партнерство на новый уровень - увеличить взаимные инвестиции и углубить контакты между людьми. Я уверен, что нам это удастся", - подчеркнул Саар.
