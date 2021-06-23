О нас
Report Georgia
Аудио новости

S&P: В ближайшие два года ВВП Азербайджана вырастет в среднем на 4,7%

S&P: В ближайшие два года ВВП Азербайджана вырастет в среднем на 4,7% Экономика Азербайджана, пережившая в прошлом году спад от последствий пандемии коронавируса, в этом году вырастет на 2,4%.
Финансы
23 июня 2021 г. 17:50
S&P: В ближайшие два года ВВП Азербайджана вырастет в среднем на 4,7%

Экономика Азербайджана, пережившая в прошлом году спад от последствий пандемии коронавируса, в этом году вырастет на 2,4%.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.

По данным S&P, в 2022-2023 годах валовой внутренний продукт Азербайджана вырастет в среднем на 4,7%.

Отметим, что правительство Азербайджана прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 3,4%, а в 2022 году - на 4,8%. ВВП Азербайджана в 2020 году сократился на 4,3% из-за ограничений COVID-19 и сокращения добычи нефти в рамках соглашений ОПЕК+.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке S&P: Azerbaijan to see 4.7% growth on average in GDP in next two years 
Версия на азербайджанском языке S&P: Gələn iki ildə Azərbaycanın ÜDM-si orta hesabla 4,7 % böyüyəcək

Самое важное

Эля из фильма Последняя ночь детства: Не было и дня, чтобы я не вспоминала дни, проведенные в Баку - ИНТЕРВЬЮ
ФотоЭля из фильма "Последняя ночь детства": Не было и дня, чтобы я не вспоминала дни, проведенные в Баку - ИНТЕРВЬЮ
23 июня 2021 г. 18:00
Число выпускников сократилось более чем на 40 тыс. человек
Число выпускников сократилось более чем на 40 тыс. человек
23 июня 2021 г. 15:21
Потерпевший: Армяне заживо сожгли азербайджанского пленного
Потерпевший: Армяне заживо сожгли азербайджанского пленного
23 июня 2021 г. 14:58
Главы МИД Азербайджана и России обсудили реализацию договоренностей по Карабаху
Главы МИД Азербайджана и России обсудили реализацию договоренностей по Карабаху
23 июня 2021 г. 13:36
Минэкономики Азербайджана: новые правила WhatsApp не нарушают закон
Минэкономики Азербайджана: новые правила WhatsApp не нарушают закон
23 июня 2021 г. 13:31
После Отечественной войны родились 100 детей шехидов
ФотоПосле Отечественной войны родились 100 детей шехидов
23 июня 2021 г. 12:20
Путин: Конфликт в Нагорном Карабахе остановлен
Путин: Конфликт в Нагорном Карабахе остановлен
23 июня 2021 г. 10:16
На обеспечение Кельбаджара электроэнергией выделено 24,5 млн манатов
На обеспечение Кельбаджара электроэнергией выделено 24,5 млн манатов
22 июня 2021 г. 15:05
Портал для желающих провести свадьбу заработает 26 июня
Портал для желающих провести свадьбу заработает 26 июня
22 июня 2021 г. 10:52
В Азербайджане разрешат проведение свадеб и помолвок
В Азербайджане разрешат проведение свадеб и помолвок
22 июня 2021 г. 10:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi