S&P: В ближайшие два года ВВП Азербайджана вырастет в среднем на 4,7%

Экономика Азербайджана, пережившая в прошлом году спад от последствий пандемии коронавируса, в этом году вырастет на 2,4%.

Экономика Азербайджана, пережившая в прошлом году спад от последствий пандемии коронавируса, в этом году вырастет на 2,4%.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.

По данным S&P, в 2022-2023 годах валовой внутренний продукт Азербайджана вырастет в среднем на 4,7%.

Отметим, что правительство Азербайджана прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 3,4%, а в 2022 году - на 4,8%. ВВП Азербайджана в 2020 году сократился на 4,3% из-за ограничений COVID-19 и сокращения добычи нефти в рамках соглашений ОПЕК+.