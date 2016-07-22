 Наверх
    Закрыть фоторежим

    S&P понизило рейтинги нескольких турецких банков

    Их рейтинги понижены до BB с BB+

    Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочные кредитные рейтинги пяти турецких финансовых институтов, прогноз по рейтингам негативный. 

    Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении агентства.

    Рейтинговое действие коснулось Turkiye Is Bankasi AS (Isbank), Garanti Finansal Kiralama A.S. (Garanti Leasing), Yapi ve Kredi Bankasi A.S. (YapiKredi), Turkiye Garanti Bankasi A.S. (Garanti) и Turkiye Vakiflar Bankasi TAO (VakifBank). Их рейтинги понижены до "BB" с "BB+".

    S&P считает, что потенциальное снижение доверия со стороны инвесторов в Турции может повлиять на финансирование банков, которое в значительной степени зависит от внешних источников финансирования. Кроме того, ослабление экономического роста может негативно повлиять на качество активов турецких банков, их прибыль и капитализацию.

    Агентство может пересмотреть прогноз по рейтингам этих банков на стабильный при аналогичном действии в отношении суверенного рейтинга Турции.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi