S&P понизило рейтинги нескольких турецких банков

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочные кредитные рейтинги пяти турецких финансовых институтов, прогноз по рейтингам негативный.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении агентства.

Рейтинговое действие коснулось Turkiye Is Bankasi AS (Isbank), Garanti Finansal Kiralama A.S. (Garanti Leasing), Yapi ve Kredi Bankasi A.S. (YapiKredi), Turkiye Garanti Bankasi A.S. (Garanti) и Turkiye Vakiflar Bankasi TAO (VakifBank). Их рейтинги понижены до "BB" с "BB+".

S&P считает, что потенциальное снижение доверия со стороны инвесторов в Турции может повлиять на финансирование банков, которое в значительной степени зависит от внешних источников финансирования. Кроме того, ослабление экономического роста может негативно повлиять на качество активов турецких банков, их прибыль и капитализацию.

Агентство может пересмотреть прогноз по рейтингам этих банков на стабильный при аналогичном действии в отношении суверенного рейтинга Турции.