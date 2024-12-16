Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам

Узбекистан станет первой в регионе Центральной Азии страной, которая построит атомную электростанцию. Темпы годового роста ВВП в Узбекистане, который является лидером по численности населения в регионе (40 миллионов человек), составляют 7-8 процентов, при

Узбекистан станет первой в регионе Центральной Азии страной, которая построит атомную электростанцию. Темпы годового роста ВВП в Узбекистане, который является лидером по численности населения в регионе (40 миллионов человек), составляют 7-8 процентов, прирост населения - почти миллион человек, соответственно, будет расти спрос на электроэнергию.

Об этом в эксклюзивном интервью Report рассказал директор Агентства по атомной энергии Узбекистана Азим Ахмедхаджаев.

Будущий проект предусматривает строительство в Джизакской области республики станции мощностью 330 МВт (шесть реакторов мощностью 55 МВт каждый). Госкомпания "Росатом" выступит генеральным подрядчиком строительства, которое должно начаться в ближайшее время и завершиться поэтапно в 2033 году.

"АЭС в Джизакском районе будет строиться не только нашими и "Росатома" усилиями. Да, это узбекско-российский проект, в котором обе стороны имеют свои права и обязанности. Но хочу отметить, что в проекте, согласно нашему видению, будут участвовать компании и из других стран, которые могут взять на себя создание инфраструктуры вокруг АЭС, машинных станций, сервисных подразделений и тд. Словом, это будет международная команда", - сказал Азим Ахмедхаджаев, отвечая на вопрос, могут ли санкции в отношении РФ отразиться на реализации проекта.

Он подчеркнул, что в Узбекистане будет строиться АЭС малой мощности, а в этой категории самой сильной признаны технологии "Росатома".

"Мы не смотрим на компанию-подрядчика с политической точки зрения, только с позиции коммерческой и наличия самой надежной и безопасной технологии. При выборе подрядчика безопасность была нашим главным критерием. Также Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам перед партнерами. В 2018 году мы подписали Межправительственное соглашение по строительству АЭС, после чего был дан старт программе, и мы продолжаем выполнять свои обязательства, принятые в 2018 году", - отметил собеседник агентства.

При этом, он добавил, что возглавляемое им агентство параллельно изучает технологии и других стран, таких как Япония, США и Южная Корея.

"И когда мы поймем, что их технологии доведены до совершенства, то обязательно будем диверсифицировать своих подрядчиков", - сказал Ахмедхаджаев.

Говоря о безопасности и о печальном опыте Чернобыльской АЭС и на двух Фукусимах в Японии, он подчеркнул, что Узбекистан учитывает все уроки в истории атомной энергетики.

"Мы все уже знаем, почему и как там все произошло. В мировом "ядерном клубе" уже приняты необходимые меры, чтобы больше не возникало такой ситуации, когда человек на месте чрезвычайной ситуации зависел от решения центра", - подчеркнул Ахметхаджаев.

По его мнению, все зависит от принятия четко прописанного свода правил, чтобы не было повторения предыдущих ситуаций.

"Мы привлекаем сейчас международных специалистов для разработки национальных стандартов безопасности, опираясь на уроки истории, чтобы не было человеческого фактора, а было правильное распределение ответственности во время внештатных ситуаций", - заявил глава Узатомпрома.