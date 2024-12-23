Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане

К выполнению своей дипломатической миссии в Казахстане Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана Агалар Атамогланов приступил 1 сентября 2021 года. В эксклюзивном интервью Report он рассказал о своей работе в Казахстане, поделился информацией о достиж

К выполнению своей дипломатической миссии в Казахстане Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана Агалар Атамогланов приступил 1 сентября 2021 года. В эксклюзивном интервью Report он рассказал о своей работе в Казахстане, поделился информацией о достижениях в двустороннем и многостороннем сотрудничестве и перспективах их дальнейшего развития.

- Как вы оцениваете нынешний уровень отношений между Казахстаном и Азербайджаном и ситуацию в сфере торгово-экономического сотрудничества?

- Развитие и дальнейшее расширение сотрудничества с Казахстаном - одно из приоритетных направлений внешней политики Азербайджана. Общие этнические корни, религия, история, схожие культурные ценности - это основа, которая сближает наши народы.

Наиболее перспективными направлениями для сотрудничества являются нефтегазовая отрасль, транспорт и логистика, цифровые коммуникации, сельское хозяйство, охрана окружающей среды, развитие ВИЭ и зеленой энергетики, а также культурно-гуманитарная сфера.

Обе страны обладают хорошим потенциалом для увеличения товарооборота. Большое значение в развитии экономико-торгового сотрудничества имеет установление прямых связей не только между государственными органами, но и между бизнесом и инвесторами. В этом направлении ведется определенная работа, уже есть ощутимые результаты: создана прочная правовая база, подписываются договора.

Но, на мой взгляд, важную роль играют личные взаимоотношения и контакты между представителями частного сектора. Для более действенных результатов необходимо тесное взаимодействие между нашими предпринимателями. Свой вклад в это вносит Совместная межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, решения которой поэтапно реализуются.

Еще одной из важных структур является азербайджано-казахстанский деловой совет, который стал удобной платформой для налаживания деловых контактов между предпринимателями двух стран. Решения совета стимулируют торгово-экономическое сотрудничество, создание СП в промышленных и технологических парках, связи между СЭЗ.

Второе заседание, которое состоялось в марте этого года во время визита казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан, собрало свыше 70 компаний с обеих сторон. На мой взгляд, такие заседания следует проводить чаще, а не только в рамках официальных визитов, чтобы было свободное поле для компаний по налаживанию связей. Мы как посольство готовы оказать поддержку в этом.

В последние годы наблюдается значительный рост товарооборота, но это не предел. На высшем уровне поставлена задача довести объем взаимной торговли до $1 млрд. Учитывая наш экономический потенциал, это вполне достижимая задача.

- В 2023 году объем товарооборота между нашими странами был около $500 млн. Причем в его львиную долю занял казахстанский экспорт - более 85%. За счет чего можно было бы исправить эту диспропорцию?

- Наш анализ показывает, что в Казахстане существует большой интерес к продовольственной и сельскохозяйственной продукции Азербайджана. А у Азербайджана есть заинтересованность в приобретении определенных видов товаров, производимых в Казахстане. Расширяя свою деятельность в этой сфере, мы можем добиться значительного увеличения товарооборота.

Мы также видим, что наша продукция на казахстанском рынке представлена, в основном, на полках магазинов крупных городов, но ни ассортимент, ни количество товаров нас не устраивает. Нам есть над чем работать.

Для этого, на мой взгляд, следует разработать пакет экономических мер для дальнейшего наращивания объемов взаимного товарооборота. Помимо уже созданной правовой базы, у обеих стороны есть серьезное намерение расширить торговлю.

- ⁠Президент Казахстана заявил, что страна в перспективе планирует транспортировать 20 миллионов тонн своей нефти по Баку-Тбилиси- Джейхан (БТД). Но для этого, очевидно, необходимо синхронно расширять мощности портов как в Актау, так и Баку. Какие работы ведутся в Азербайджане в этом направлении?

- Азербайджан и Казахстан - традиционные экспортеры энергоносителей. В последние годы мы наблюдаем постепенный рост сотрудничества в сфере транзита нефти. Согласно достигнутым соглашениям, предполагается поэтапное увеличение объемов транзита казахстанской нефти через территорию Азербайджана.

Так, в 2023 году по БТД было экспортировано 1,3 млн тонн казахстанской нефти, это в 5,5 раз больше, чем в 2022 году. А в текущем - через БТД запланирована поставка казахстанской нефти в объеме 1,5 млн тонн. Есть планы по увеличению объемов транзита за счет постепенного наращивания мощностей Бакинского морского порта.

- В последние годы на фоне геополитической ситуации в мире возрос интерес к развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). Что делается в Азербайджане для данного международного проекта?

- Сегодня ТМТМ, или как его еще называют Средний коридор, постепенно раскрывает свой потенциал и является одним из важных проектов для расширения регионального сотрудничества.

Наши страны усилили свое взаимодействия для расширения возможностей коридора, который соединяет Дальний Восток с Европой через Центральную Азию, Каспийское море и Азербайджан и рассматривается как мультимодальная транзитная система.

25 ноября 2022 года в казахстанском городе Актау была принята "Дорожная карта" по развитию Среднего коридора, которая успешно реализуется.

В Азербайджане уже создана и успешно действует современная транспортно-логистическая инфраструктура ТМТМ, но в то же время продолжается работа над ее технической модернизацией. В ближайшем будущем пропускная способность Бакинского международного морского торгового порта возрастет с нынешних 15 млн тонн грузов до 25 млн в год. А пропускная способность железной дороги Баку-Тбилиси-Карс - с нынешнего 1 млн до 5 млн тонн в год.

Таким образом, конкурентоспособность ТМТМ растет, о чем красноречиво говорят цифры. Так, в 2023 году объем перевозок по Среднему коридору составил 2,76 млн тн, что на 65% больше по сравнению с 2022 годом. А за 10 месяцев 2024 года общий объем грузоперевозок достиг 3,8 млн тонн, что на 68% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Контейнерные перевозок за январь-октябрь составили 46,3 тысячи TEU, что почти втрое выше показателя прошлого года.

- Как две страны сотрудничают на международных политических и экономических площадках?

- Обе страны представлены в ООН, в Организации тюркских государств, СВМДА, СПЕКА, ОБСЕ, СНГ и в других международных организациях, где успешно взаимодействуют. Между нашими странами в рамках упомянутых организаций существует традиция взаимной поддержки.

Внешнеполитические ведомства двух стран ежегодно проводят политические консультации, позиции наших стран по большинству международных и региональных вопросов совпадают.

Отдельно хотелось бы остановиться на сотрудничестве в рамках Организации тюркских государств (ОТГ), которая объединяет соседние братские страны и имеет большой политический вес и влияние на международном уровне. Такая инициатива, как создание Тюркского ивестиционного фонда, должна привнести серьезный вклад в дальнейшее укрепление экономического сотрудничества между странами-членами ОТГ.

Азербайджан в 2024-2026 годах будет председательствовать в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) со штаб-квартирой в Астане. Считаю, что СВМДА, членом которой являются ведущие государства мира, играет роль важной площадки с точки зрения продвижения вопросов региональной повестки. В настоящее время мы активно сотрудничаем с секретариатом СВМДА, чтобы сделать наше председательство содержательным.

В целом, между нашими странами существует традиция взаимного участия в мероприятиях международных организаций. В качестве примера хочу отметить, что в 2024 году президент Азербайджана дважды совершал рабочие визиты в Казахстан. Первый раз 4 июля для участия в Саммите в Астане в формате ШОС+. Затем 9 августа с целью участия во встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана.

Президент Казахстана, в свою очередь, трижды посетил нашу страну в этом году. Первый визит был государственным, 11-12 марта. Затем он прилетел в Азербайджан 6 июля для участия в неформальном саммите глав государств Организации тюркских государств в Шуше, а 12-13 ноября - на международный климатический саммит СОР29. Все это еще раз демонстрирует высокий уровень наших союзнических отношений.

- ⁠В Казахстане есть большая азербайджанская диаспора. Что вы можете сказать о ее деятельности?

- В Казахстане представители разных национальностей живут в мире и согласии. В стране действует такой уникальный институт, как Ассамблея народов Казахстана, куда входят представители разных национальностей. Представителей разных национальностей также представлены в парламенте и органах исполнительной власти.

Наши соотечественники активно участвуют в политической и экономической жизни Казахстана. Диаспорские организации азербайджанцев действуют во всех крупных казахстанских городах. Они играют важную роль в развитии культурно-гуманитарных и деловых связей. Проживающие в Казахстане азербайджанцы как достойные граждане страны способствуют сближению двух братских народов.

- ⁠Вот уже три года как вы начали свою миссию в Казахстане. Ваши первые впечатления об Астане? Вы человек родом из южной страны, а тут ветра и морозы…

- Этот город является моим домом вот уже более трех лет. Астана – замечательный город с развитой инфраструктурой, своеобразной архитектурой, с активной культурной жизнью. Здесь всегда есть что посмотреть, послушать, узнать, чем вдохновиться. В свободное время я часто с семьей хожу в театры, на концерты, посещаю музеи. Особенно нравится Астанинская опера.

В этом году в столице Казахстана прошли Дни культуры Азербайджана, в которых приняла участие большая делегация наших деятелей культуры.

Что касается астанинских морозов, то признаюсь, - привыкнуть к местному суровому климату было нелегко. Но со временем мы с семьей привыкли, тем более, что здесь созданы все условия, чтобы люди чувствовали себя комфортно.

Еще нравится, как казахстанцы относятся к своему городу. Здесь часто проводятся субботники, где можно принять участие в посадке деревьев. Столичные власти постоянно ведут работу по благоустройству Астаны. Вместе с коллегами и я несколько раз участвовал в экологических акциях "Таза Қазақстан". Так что мне все нравится!