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В Милли Меджлисе подготовили законопроект "О международных договорах"

В Милли Меджлисе подготовили законопроект "О международных договорах" В Милли Меджлисе подготовлен новый законопроект "О международных договорах".
Милли Меджлис
27 декабря 2024 г. 14:50
В Милли Меджлисе подготовили законопроект О международных договорах

В Милли Меджлисе подготовлен новый законопроект "О международных договорах".

Как сообщает Report со ссылкой на источники, проект в рабочем порядке подготовил отдел государственного строительства, административного и военного законодательства парламента.

Хотя новый законопроект был включен в план работы законодательного органа на осеннюю сессию, предполагается, что комитеты по правовой политике и государственному строительству и международным отношениям и межпарламентским связям обсудят его в ходе весенней сессии следующего года.

Напомним, что осенняя сессия Милли Меджлиса VII созыва завершится 29 декабря 2024 года.

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