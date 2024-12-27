В Милли Меджлисе подготовили законопроект "О международных договорах"

В Милли Меджлисе подготовлен новый законопроект "О международных договорах".

В Милли Меджлисе подготовлен новый законопроект "О международных договорах".

Как сообщает Report со ссылкой на источники, проект в рабочем порядке подготовил отдел государственного строительства, административного и военного законодательства парламента.

Хотя новый законопроект был включен в план работы законодательного органа на осеннюю сессию, предполагается, что комитеты по правовой политике и государственному строительству и международным отношениям и межпарламентским связям обсудят его в ходе весенней сессии следующего года.

Напомним, что осенняя сессия Милли Меджлиса VII созыва завершится 29 декабря 2024 года.