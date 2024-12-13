Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов

Конференция ООН по изменению климата (COP29), прошедшая в Баку, стала важным этапом в глобальной борьбе с изменением климата. Она подчеркнула необходимость усиления международного сотрудничества для достижения климатических целей, в частности выполнения П

Конференция ООН по изменению климата (COP29), прошедшая в Баку, стала важным этапом в глобальной повестке по борьбе с изменением климата. Она подчеркнула необходимость усиления международного сотрудничества для достижения климатических целей, в частности выполнения Парижского соглашения. Особое внимание было уделено финансированию климатических инициатив, адаптации к изменяющимся климатическим условиям и защите экосистем.

Свою оценку итогам конференции в интервью Report дал министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Медер Машиев.Он также рассказал о том, какие перспективы и возможности решения COP29 открывают для Кыргызстана.

- Какова ваша оценка результатов Конференции ООН по изменению климата (COP29), прошедшей в ноябре в Баку?

- Конференция COP29 в Баку была важным событием в контексте глобальной борьбы с изменением климата. На ней были обсужденыважные вопросы и приняты ключевые решения, направленные на усиление мер в области сокращения выбросов парниковых газов, адаптации к изменениям климата и поддержания устойчивости экосистем.

Достигнутые договоренности являются значительным шагом вперед, поскольку они укрепляют международное сотрудничество и демонстрируют реальную приверженность стран выполнению Парижского соглашения и достижению целей устойчивого развития.

Важно, что среди обсуждаемых тем были и вопросы финансирования климатических инициатив, что имеет непосредственное значение для развивающихся экономик, таких как Кыргызстан.

Достигнутые соглашения по климатическому финансированию, включающие увеличение его объема для развивающихся стран до 300 миллиардов долларов США к 2035 году, открывают новые возможности для Кыргызстана.

Увеличение климатических инвестиций позволит улучшить доступ к средствам для реализации национальных климатических и экологических проектов. Кыргызстан может активно участвовать в программах по привлечению этих средств для своих проектов, включая создание инфраструктуры для устойчивого развития и защиты от климатических угроз.

- Какие из решений, принятых на COP29, могут оказать наибольшее влияние на развитие экологической политики Кыргызстана?

- Основные решения, принятые на COP29, касаются повышения амбиций по сокращению выбросов парниковых газов, а также усиления механизмов финансирования и поддержки адаптации к изменениям климата.

Для Кыргызстана особенно важными являются вопросы развития зеленой энергетики, повышения устойчивости сельского хозяйства к климатическим изменениям, защиты водных ресурсов и улучшения управления природными экосистемами.

Мы планируем интегрировать эти решения в нашу национальную климатическую политику в рамках подготовки ОНУВ 3.0.

- Как, на ваш взгляд, результаты COP29 отразятся на глобальных усилиях по сокращению выбросов парниковых газов и смягчению последствий изменения климата? Какие выгоды может получить Кыргызстан от участия в этих инициативах?

- Результаты COP29 должны привести к усилению глобальных усилий по сокращению выбросов парниковых газов, что, в свою очередь, будет способствовать замедлению изменения климата.

Важно, что COP29 подчеркнула необходимость более амбициозных и эффективных действий. Кыргызстан, участвуя в этих инициативах, может получить ряд выгод, включая доступ к международным климатическим финансам, техническую помощь в разработке экологически чистых технологий и повышение своей роли как участника глобальных климатических процессов. Это поможет нам ускорить трансформацию экономики в сторону устойчивого развития и повысить уровень защищенности от климатических изменений.

- В чем заключаются основные вызовы для Кыргызстана в выполнении решений COP29?

- Это прежде всего ограниченность ресурсов для реализации крупных климатических проектов и необходимость повышения квалификации специалистов в области климатической политики и зеленых технологий. Для преодоления этих вызовов мы активно работаем с международными партнерами для привлечения грантов и инвестиций, а также усиливаем внутренние механизмы подготовки и внедрения эффективных климатических стратегий.

Важно развивать сотрудничество с соседними странами региона Центральной Азии, чтобы обмениваться опытом и разрабатывать совместные инициативы.

- Какую роль Кыргызстан может сыграть в реализации региональных климатических проектов, инициированных или поддержанных в рамках COP29?

- Кыргызстан, как горная страна с богатым природным потенциалом, может сыграть важную роль в реализации региональных климатических проектов, направленных на устойчивое управление экосистемами, развитие зеленой энергетики и трансграничное сотрудничество по вопросам охраны окружающей среды.

Мы видим большие возможности для сотрудничества со странами Центральной Азии, особенно в рамках региональных программ и инициатив. Например, при реализации Региональной стратегии по адаптации к изменению климата и др. Центральная Азия должна объединить усилия для решения общих экологических проблем, что откроет новые горизонты для эффективного взаимодействия.

Важно создавать совместные региональные программы и механизмы, которые позволят эффективно использовать финансовые ресурсы, обмениваться знаниями и технологиями, а также повышать уровень готовности стран региона к изменяющимся климатическим условиям.

Кыргызстан, благодаря своему активному участию в международных форумах, таких как COP29, может продемонстрировать лидерство в области охраны природы и устойчивого развития, обеспечив себе стратегическое место в рамках будущих климатических инициатив Центральной Азии.

Усиление сотрудничества в климатических вопросах принесет не только экологические, но и экономические выгоды для стран региона, открывая новые горизонты для совместного развития.

- Как Кыргызстан работает над усилением международного имиджа страны как экологически ответственного государства?

- Участие Кыргызстана в COP29 позволило укрепить наш международный имидж как страны, активно работающей над решением проблем изменения климата и защиты окружающей среды. Мы продемонстрировали приверженность принципам устойчивого развития и готовы вносить свой вклад в глобальные усилия по борьбе с климатическими изменениями.

Проведение параллельных мероприятий на COP29 имело решающее значение для демонстрации прогресса, достигнутого после COP28, как в продвижении горной повестки, так и в поддержке Декларации о горах.

Очевидно, что актуальность вопроса о горных регионах в климатической повестке повышается благодаря значительным усилиям членов Горного партнерства и правительств, куда входит и Кыргызстан.