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Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку

Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку 16:44
Здоровье
29 декабря 2024 г. 17:08
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку

Стали известны личности 14 человек, пострадавших в результате крушения самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный, вблизи Актау, которые продолжают лечение в Баку.

Согласно полученной Report информации, в медицинском учреждении "Ени клиника" продолжают лечение следующие лица:

1. Девришов Тофик
2. Девришов Самир
3. Байрамзаде Айхан
4. Алиев Замин
5. Джалилов Низами
6. Гадиров Гейдар
7. Шабанова Вафа
8. Асадов Зульфугар
9. Джафаров Тогрул
10. Сираджов Нуруллах
11. Папахов Мухаммад
12. Джеерова Салихат
13. Рагимли Айдан
14. Джараев Махир

В настоящее время Махир Джараев находится в реанимации, остальные - в палатах.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили. Согласно первичным оценкам, лайнер был сбит в российском воздушном пространстве.

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Версия на английском языке Identities of those injured in AZAL plane crash undergoing treatment in Baku revealed
Версия на азербайджанском языке Bakıda müalicəsi davam edən aviaqəza yaralılarının kimliyi məlum olub - EKSKLÜZİV

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