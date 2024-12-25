В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек

До 10 человек выжили в результате падения самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Баку-Грозный № J2-8243, совершил вынужденную посадку в 3 км от города Актау.

На борту потерпевшего крушение самолета находились 67 человек, включая 62 пассажира и 5 членов экипажа. Детей на борту не было, информация о пострадавших будет предоставлена в скором времени.

Об этом передает Report со ссылкой на авиакомпанию AZAL.

По предварительной информации есть выжившие, им оказывается первая медицинская помощь.

На месте происшествия налаживаются контакты с казахстанской стороной, а также обеспечивается необходимая оперативная поддержка со стороны аварийно-спасательных служб Казахстана.

11:35

С места крушения самолета AZAL в Актау 12 человек с различными повреждениями доставлены в Мангистаускую областную больницу.

Как передает Report, об этом сообщает Казинформ.

11.23

До 10 человек выжили в результате падения самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявшего рейс Баку-Грозный № J2-8243 и совершившего вынужденную жесткую посадку в 3 км от города Актау.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в экстренных службах.

"По предварительным данным, выжило до 10 человек, может больше, на месте помощь оказывается", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что возгорание потушено.

По данным казахстанских СМИ, в командном центре МЧС Казахстана создан республиканский оперативный штаб, где работает телефон горячей линии: 8/7292/319099.