МЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших

После крушения самолета в Актау в больницу доставлены 29 выживших.
Как передает Report, об этом сообщили в оперштабе МЧС Казахстана.
Число выживших при крушении самолета в Казахстане выросло до 28 человек, из них двое детей. На месте происшествия обнаружили тела 4 погибших.
Как передает Report, об этом сообщили оперативные службы.
Как сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь в больницах области. На место происшествия мобилизованы 23 бригады скорой медицинской помощи.
Из Астаны в Актау вылетает борт санитарной авиации, с бригадой специалистов в составе хирургов, травматологов.
25 человек доставлены в больницу после падения самолета AZAL близ Актау.
Как передает казахстанское бюро Report, об этом сообщили в МЧС Казахстана.
На борту самолета находилось 67 человек, в том числе 5 членов экипажа.
"По пострадавшим информация уточняется. Предварительно имеются 25 выживших человек из них 22 человек доставлены в больницу", - отмечает ведомство.
Всего задействованы 150 личного состава, 45 единиц техники ДЧС, НГПС, ДП.
Списки пассажиров уточняются.