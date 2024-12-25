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МЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших

МЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших После крушения самолета в Актау в больницу доставлены 29 выживших.
Происшествия
25 декабря 2024 г. 13:31
МЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших

После крушения самолета в Актау в больницу доставлены 29 выживших.

Как передает Report, об этом сообщили в оперштабе МЧС Казахстана.

12.45

Число выживших при крушении самолета в Казахстане выросло до 28 человек, из них двое детей. На месте происшествия обнаружили тела 4 погибших.

Как передает Report, об этом сообщили оперативные службы.

Как сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь в больницах области. На место происшествия мобилизованы 23 бригады скорой медицинской помощи.

Из Астаны в Актау вылетает борт санитарной авиации, с бригадой специалистов в составе хирургов, травматологов.

12.04

25 человек доставлены в больницу после падения самолета AZAL близ Актау.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом сообщили в МЧС Казахстана.

На борту самолета находилось 67 человек, в том числе 5 членов экипажа.

"По пострадавшим информация уточняется. Предварительно имеются 25 выживших человек из них 22 человек доставлены в больницу", - отмечает ведомство.

Всего задействованы 150 личного состава, 45 единиц техники ДЧС, НГПС, ДП.

Списки пассажиров уточняются.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan FHN: Aktau yaxınlığında təyyarə qəzasından 29 nəfər sağ çıxıb, 4 nəfərin meyiti tapılıb - YENİLƏNİB
Версия на английском языке 28 survive plane crash near Kazakhstan's Aktau

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