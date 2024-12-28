Футзальный клуб "Араз-Нахчыван" расстался с главным тренером

Футзальный клуб "Араз-Нахчыван" расстался с временным главным тренером, сербом Предрагом Раичем.

Футзальный клуб "Араз-Нахчыван" расстался с временным главным тренером, сербом Предрагом Раичем.

Об этом Report сообщил вице-президент нахчыванской команды Махмуд Садыгов.

По его словам, в команду будет приглашен новый иностранный специалист.

"Мы официально расстались с Предрагом Раичем. В последних двух играх команду временно возглавлял Агакерим Гасанов. Мы планируем пригласить главного тренера из-за рубежа. В настоящее время ведутся переговоры со специалистом из одной из стран СНГ. Пока окончательного решения нет", - сказал Садыгов.

Отметим, что "Араз-Нахчыван" занимает третье место среди шести команд в турнирной таблице Высшей Лиги, имея в активе 16 очков.