S&P: Рост экономики Турции должен продолжить восстановление

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Турции в иностранной валюте на уровне "B+", прогноз стабильный.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении агентства.

Долгосрочный рейтинг страны в национальной валюте сохранен на отметке "BB-", краткосрочные рейтинги в обеих валютах подтверждены на уровне "B"."Прогноз отражает наши ожидания того, что турецкая экономика и банковская система будут решать существующие проблемы... в течение следующего года благодаря благоприятным условиям глобального финансирования", - отмечает S&P.По мнению организации, рост экономики Турции должен продолжить восстановление - если по итогам прошедшего года ВВП Турции снизился на%, то в 2020 году его рост может составить%.

Агентство также отмечает, что рейтинг может быть повышен, если правительство страны разработает и осуществит надежную и прозрачную программу экономической перестройки, которая укрепит доверие к банкам Турции и ее экономике, в то же время снизив риски для платежного баланса и приведя к устойчивому снижению инфляции.