S&P: PASHA Insurance сможет сохранить в 2020 году стабильные показатели

Объем страховой премии-брутто PASHA Insurance увеличится примерно на 5% в 2021-2022 гг. и компания продолжит реализовывать стратегию по развитию бизнеса в розничном сегменте

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный рейтинг финансовой устойчивости страховой компании и долгосрочный кредитный рейтинг эмитента азербайджанского ОАО PASHA Insurance с «ВВ+» до «ВВ».

Как передает Report со ссылкой на рейтинговое действие S&P, прогноз по рейтингам — «Стабильный».

По мнению аналитиков агентства, понижение рейтингов страховой компании обусловлено тем, что более высокие, чем ожидалось ранее, дивидендные выплаты будут оказывать давление на показатели капитализации и профиль финансовых рисков PASHA Insurance в ближайшие два года:

"Кроме того, мы принимаем во внимание тот факт, что сложные макроэкономические условия могут оказать дополнительное давление на качество активов страховой компании.

По нашим прогнозам, в ближайшие два года показатели капитализации PASHA Insurance, рассчитываемые исходя из нашей модели капитала, будут менее благоприятными, чем мы ожидали ранее. Мы предполагали, что объем дивидендов будет составлять около 50% чистой прибыли в 2020-2022 гг., однако коэффициент дивидендных выплат составил 100% чистой прибыли в 2020 году и компания планирует выплаты в том же размере в 2021 году, а затем снижение этого показателя до 80% чистой прибыли в 2022 году. Мы рассматриваем новую дивидендную политику как фактор, оказывающий давление на наши прогнозы в отношении достаточности капитала компании: по нашему мнению, этот показатель, вероятнее всего, не улучшится в ближайшие два года, вопреки нашим прежним ожиданиям".

Кроме того, S&P пересмотрел прогноз в отношении темпов роста ВВП Азербайджана: в настоящее время агентство ожидает, что реальный ВВП сократится на 6,9% в 2020 году, после чего вырастет примерно до 3% в 2021 году.

"Возросшая военная напряженность может усилить давление на перспективы роста, вызванное пандемией COVID-19 и снижением цен на нефть. В то же время мы ожидаем, что PASHA Insurance сможет сохранить стабильные показатели подписанной страховой премии-брутто в 2020 г., поскольку клиентская база компании в корпоративном секторе представлена преимущественно крупнейшими азербайджанскими организациями (включая Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), которые, как мы предполагаем, продлят свои страховые контракты", - отмечается в сообщении.

По прогнозам S&P, объем страховой премии-брутто PASHA Insurance увеличится примерно на 5% в 2021-2022 гг. по мере стабилизации экономической ситуации и компания продолжит реализовывать стратегию, направленную на развитие бизнеса в розничном сегменте: "Мы ожидаем, что в ближайшие два года операционные показатели PASHA Insurance будут оставаться благоприятными: комбинированный коэффициент составит 75-80% (77% за первые восемь месяцев 2020 г.). Доля PASHA Insurance на азербайджанском рынке страхования иного, чем страхование жизни, по объему страховой премии-брутто достигла 41% в первом полугодии 2020 году".

Аналитики агентства ожидают, что сложная экономическая ситуация может оказать давление на качество активов PASHA Insurance, поскольку большая часть инвестиционного портфеля компании связана с азербайджанскими эмитентами.

S&P полагает, что профиль фондирования страховой компании будет оставаться нейтральным рейтинговым фактором. По прогнозам рейтингового агентства, долговая нагрузка возрастет лишь умеренно в ближайшие два года — до уровня, не превышающего 10%.

Прогноз «Стабильный» отражает ожидания S&P того, что PASHA Insurance будет поддерживать высокие показатели операционной деятельности в течение следующих 12 месяцев благодаря хорошим результатам как в страховом, так и инвестиционном сегменте: "Мы ожидаем, что страховая компания сохранит свои лидирующие позиции на рынке страхования иного, чем страхование жизни, в Азербайджане и будет поддерживать текущий уровень капитализации".