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S&P: инфляция в Азербайджане постепенно снизится к 2025 году до 5%

S&P: инфляция в Азербайджане постепенно снизится к 2025 году до 5% Инфляция в Азербайджане в 2023 году составит в среднем 12% по сравнению с почти 14% в 2022 году.
Финансы
10 июня 2023 г. 08:41
S&P: инфляция в Азербайджане постепенно снизится к 2025 году до 5%

Инфляция в Азербайджане в 2023 году составит в среднем 12% по сравнению с почти 14% в 2022 году.

Как передает Report со ссылкой на международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings, после этого она должна постепенно снизиться до 5% до 2025 года.

"В ответ Центральный банк Азербайджана последовательно ужесточает денежно-кредитную политику",- отмечает агентство.

Аналитики S&P считают, что как и в большинстве других стран с развивающейся и развитой экономикой, инфляция в Азербайджане продолжает превышать прогнозы агентства, превышая уровни 2016–2017 годов, когда цены значительно выросли после девальвации маната в 2015 году.

"Текущее повышательное давление цен обусловлено последствиями открытия экономики после пандемии, инфляцией цен на продукты питания и глобальными тенденциями, поскольку Азербайджан импортирует широкий спектр товаров из-за рубежа, и динамика инфляции за рубежом оказывает на него существенное влияние",- говорится в сообщении.

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Версия на английском языке S&P expects inflation in Azerbaijan to gradually decrease to 5% by 2025
Версия на азербайджанском языке S&P: 2025-ci ilə qədər Azərbaycanda inflyasiya tədricən 5%-ə enəcək

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