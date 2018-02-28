С облигациями SOCAR совершены операции на 1,65 млн долларов на прошлой неделе

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ На неделе с 19 по 23 февраля с облигациями SOCAR совершены операции на 1,65 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на маркет-мейкера по облигациям SOCAR – инвестиционную компанию PSG Capital, на прошлой неделе на вторичном рынке произведены торговые операции с 1 644 облигациями. Большая часть облигаций приобретена физическими лицами, их средняя цена составила 1 005,05 доллара.

В 2018 году с облигациями SOCAR совершены операции на 11,9 млн долларов.

Объем операций со дня выпуска в обращение составил 134,6 млн долларов.

Напомним, что предназначенные для внутреннего рынка пятилетние облигации SOCAR выпущены в октябре 2016 года. Номинальная стоимость облигаций равна 1 000 долларов, годовая доходность - 5%. Облигации продаются под гарантии выкупа SOCAR, их можно обналичить в любое время.