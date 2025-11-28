С 2023 года на программу развития Нахчывана направлено 57 млн манатов

На реализацию Госпрограммы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики (НАР) на 2023–2027 годы до сих пор направлено 57,1 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Счетную палату.

В Нахчыване состоялось обсуждение хода реализации госпрограммы и планов на предстоящий период. В мероприятии участвовали полномочный представитель президента в НАР Джейхун Джалилов, председатель Счетной палаты Вюгар Гюльмамедов, представители профильных структур.

Гюльмамедов представил данные об итогах анализа исполнения программы за два с половиной года (по состоянию на середину 2025 года - ред.) и отметил важность приоритетного финансирования экономических направлений. Он предложил пересмотреть часть мероприятий с учетом реальных потребностей и уточнить показатели эффективности.

Участники встречи подчеркнули, что программа способствует полноценной интеграции Нахчывана в экономику Азербайджана.