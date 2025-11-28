İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramının icrası üçün 57 milyon manat xərclənib

    Maliyyə
    • 28 noyabr, 2025
    • 15:28
    Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramının icrası üçün 57 milyon manat xərclənib

    İndiyə qədər "Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafına dair 2023-2027-ci illər üçün Dövlət Proqramı"nın icrası məqsədilə 57,1 milyon manat xərclənib.

    "Report" bu barədə Hesablama Palatasına istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, Naxçıvanda Prezidentin səlahiyyətli nümayəndəliyinin təşkilatçılığı ilə Dövlət Proqramı çərçivəsində görülmüş işlər və qarşıdakı dövrdə planlaşdırılan fəaliyyətlərin müzakirəsi keçirilib. Görüşdə Prezidentin Naxçıvanda səlahiyyətli nümayəndəsi Ceyhun Cəlilov, Palatanın sədri Vüqar Gülməmmədov, Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri Azər Əmiraslanov və Dövlət Proqramının icrasına məsul qurumların rəhbərləri iştirak ediblər.

    Tədbirdə V.Gülməmmədov Dövlət Proqramının icra vəziyyəti ilə bağlı təqdimat edib. O, Azərbaycanda icrası davam etdirilən iki ən böyük strateji proqramdan biri olan Dövlət Proqramının ötən 2 il 6 aylıq dövr üçün icra vəziyyəti ilə bağlı aparılan təhlilin nəticələrindən söz açıb.

    Sədr Dövlət Proqramının icrası ilə bağlı aparılmış təhlil haqqında danışıb, Dövlət Proqramının tərtibi və icrası ilə bağlı məlumat verib. Proqramın həyata keçirilməsinə dair tövsiyələrini səsləndirən V.Gülməmmədov proqramda iqtisadi istiqamətli tədbirlərin icrasına xüsusi önəm verilməsinin vacibliyini vurğulayıb.

    Sonda sədr Proqramlılıq İnstitutu üzrə bir sıra tədbirlərin yenidən nəzərdən keçirilərək real tələbata uyğunlaşdırılması, müvafiq qaydada optimallaşdırılmanın aparılması və fəaliyyət göstəricilərinin müəyyənləşdirilməsinə dair tövsiyələrini irəli sürüb.

    Çıxış edən digər rəsmilər də Prezident İlham Əliyevin Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişafına göstərdiyi davamlı diqqəti qeyd edib, Dövlət Proqramının regionun ölkə iqtisadiyyatına tam inteqrasiyasına xidmət etdiyini bildiriblər.

    Tədbir Dövlət Proqramının icrasının səmərəliliyinin artırılması istiqamətində fikir mübadiləsi ilə davam edib.

    Hesablama Palatası Naxçıvan Dövlət proqramı
    Foto
    С 2023 года на программу развития Нахчывана направлено 57 млн манатов

    Son xəbərlər

    16:25
    Foto

    Emin Əmrullayev Naxçıvanda vətəndaş qəbulu keçirib

    Daxili siyasət
    16:25
    Foto

    Energetika naziri Xızıda vətəndaşları qəbul edib

    Energetika
    16:18

    "Baksol yolu"nda məişət tullantıları yığılmış ərazidə yanğın başlayıb

    Hadisə
    16:18

    "Azəralüminium"un ixrac gəlirləri 13 %-ə yaxın azalıb

    Sənaye
    16:18

    Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Brüsseldə NATO nümayəndələri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    16:14

    Allahşükür Paşazadə İslam Aləmi Liqasının Baş katibini Azərbaycana dəvət edib

    Xarici siyasət
    15:54

    Ahmet Köse: Texnologiyaya sərmayə yatırılması milli təhlükəsizlik məsələsidir

    Sosial müdafiə
    15:53

    Azərbaycanın vergi orqanlarına oktyabrda 45 minə yaxın müraciət daxil olub

    Biznes
    15:51

    Azərbaycan və İsveç vergi inzibatçılığı sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti