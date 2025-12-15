БИГ: Самые жестокие преступления против человечности совершили бельгийские короли

Факты о зверствах, совершенных колониальными державами на оккупированных территориях, свидетельствуют о том, что наиболее жестокие преступления против человечности были совершены бельгийскими монархами.

Как сообщает Report, об этом говорится в исследовании Бакинской инициативной группы (БИГ).

Отмечается, что бельгийский колониализм вошел в историю как один из самых мрачных и постыдных примеров, отличающийся от других колониальных моделей беспрецедентной систематической жестокостью и практикой расового унижения. Одной из таких темных и позорных страниц стали "человеческие зоопарки".

В 1897 году по личной инициативе и приказу Леопольда II 267 человек, насильственно вывезенных из Конго, были выставлены как "живые экспонаты" на Всемирной выставке в городе Тервюрен в Брюсселе:

"Они были выставлены напоказ зрителям, словно животные, в полуобнаженном виде в холодном европейском климате за деревянными ограждениями, их достоинство было растоптано. В результате этой варварской демонстрации по меньшей мере семь конголезцев, в том числе дети, умерли ужасной смертью от пневмонии, гриппа и других заболеваний, а их тела были тайно захоронены. Этот "человеческий зоопарк", созданный Леопольдом II под названием "цивилизаторская миссия", стал символом откровенного расового унижения и геноцида в самом центре Европы".

На территории Тервюрена, где располагался "человеческий зоопарк", впоследствии был учрежден постоянный музей:

"Сначала "Музей Конго", а затем "Королевский музей Центральной Африки" функционировали как центр пропаганды колониальной идеологии. В рамках Всемирной выставки "Expo 58", организованной в Брюсселе в 1958 году, подобная демонстрация людей повторилась. На этот раз 598 человек из Конго – 273 мужчины, 128 женщин и 197 детей из 183 семей – снова были выставлены напоказ европейской общественности в статусе "живых экспонатов". Таким образом, первый опыт "человеческого зоопарка", организованный в Тервюрене в 1897 году, не был случайным или временным явлением, а представлял собой систематическую, институционализированную и долгосрочную составляющую бельгийской колониальной политики. Эта практика, являясь визуальным воплощением идеологии расовой иерархии и "цивилизаторской миссии", продолжалась до середины XX века".

В исследовании говорится о наличии фактов о насильственном вывозе в Бельгию и передаче на усыновление примерно 20 тысяч детей, рожденных от белых отцов и чернокожих матерей на территориях Бурунди, Конго и Руанды, находившихся под колониальным управлением Бельгии в 1959-1962 годах:

"Перемещение этих детей осуществлялось без согласия родителей и привело к серьезному нарушению их семейных связей, идентичности и культурной принадлежности. Все эти случаи наглядно демонстрируют, что колониальная политика Бельгии систематически основывалась на расистских подходах, нарушении прав человека и попрании человеческого достоинства".