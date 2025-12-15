СМИ: В Индии готовятся теракты против евреев в период Хануки

Индийские спецслужбы объявили повышенный уровень готовности из-за возможной подготовки терактов против еврейских объектов в период празднования Хануки.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на индийские источники.

По информации индийской разведки, террористические группировки имеют намерения организовать атаки в Дели, Бангалоре и Мумбаи.

"Источники подчеркивают, что угрозы расцениваются как крайне серьезные, и в ряде мест меры существенно усилили меры безопасности", - отмечает газета.

