    СМИ: В Индии готовятся теракты против евреев в период Хануки

    • 15 декабря, 2025
    • 11:51
    СМИ: В Индии готовятся теракты против евреев в период Хануки

    Индийские спецслужбы объявили повышенный уровень готовности из-за возможной подготовки терактов против еврейских объектов в период празднования Хануки.

    Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на индийские источники.

    По информации индийской разведки, террористические группировки имеют намерения организовать атаки в Дели, Бангалоре и Мумбаи.

    "Источники подчеркивают, что угрозы расцениваются как крайне серьезные, и в ряде мест меры существенно усилили меры безопасности", - отмечает газета.

    Отметим, что в результате теракта в Сиднее умерли 16 человек, включая одного из предполагаемых стрелков. Еще 38 раненых находятся в больнице, состояние семерых из них оценивается как критическое. Австралийские полицейские предполагают, что один из исполнителей теракта связан с террористической группировкой ИГИЛ.

