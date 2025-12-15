Американский режиссер Роб Райнер и его жена найдены мертвыми у себя дома

Известный американский режиссер и актер Роб Райнер и его жена Мишель были обнаружены мертвыми у себя дома в Лос-Анджелесе.

Как сообщает Report со ссылкой на CNN, официально о возможных причинах случившегося пока не сообщалось, однако представитель полиции заявил, что расследованием будет заниматься отдел убийств.

Следов взлома в доме не обнаружено, при этом на телах Райнеров есть ножевые ранения. Следователи допрашивают одного из членов семьи.

Американский журнал People со ссылкой на источники пишет, что к смерти Роба и Мишель Райнер причастен их сын Ник. Издание отмечает, что в 2016 году Ник рассказывал о своей многолетней борьбе с наркотической зависимостью, которая началась в подростковом возрасте.

Робу Райнеру было 78 лет. В числе его режиссерских работ - "Когда Гарри встретил Салли", "Останься со мной", "Американский президент", "Призраки Миссисипи", "Пока не сыграл в ящик". В качестве актера он появлялся в таких фильмах, как "Клуб первых жен", "Неспящие в Сиэтле", "Волк с Уолл-стрит" и других.

Жена Роба Райнера Мишель была фотографом.