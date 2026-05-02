Рынок страхования имущества в Азербайджане вырос почти на 25%

В первом квартале 2026 года в Азербайджане по страхованию имущества собрано 65,9 млн манатов страховых премий, что на 24,9% больше, чем за тот же период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Выплаты по страхованию имущества за отчетный период составили 9,6 млн манатов, увеличившись на 12,5% в годовом выражении. За 3 месяца на каждые 100 манатов собранных страховых премий по страхованию имущества было выплачено 14,5 маната. Год назад этот показатель составлял 16,1 маната.

Отметим, что всего в январе-марте через 16 страховых компаний Азербайджана собрано 417,8 млн манатов страховых премий (+4,7%), а выплаты составили 218,5 млн манатов (+33,2%). За 3 месяца на каждые 100 манатов страховых взносов, собранных на страховом рынке, было выплачено 52,3 маната. В аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 41,1 маната.