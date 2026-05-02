Azərbaycanda əmlak sığortası bazarı 25 %-ə yaxın böyüyüb
- 02 may, 2026
- 13:07
Bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycanda əmlak sığortası üzrə 65,901 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb.
"Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 24,9 % çoxdur.
Hesabat dövründə əmlak sığortası üzrə ödənişlərin məbləği isə 9,570 milyon manat təşkil edib. Bu isə 1 il əvvələ nisbətən 12,5 % çoxdur.
3 ayda əmlak sığortası üzrə toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 14,5 manatı ödəniş edilib. Bu göstərici 1 il bundan əvvəl 16,1 manat olub.
Xatırladaq ki, yanvar-mart aylarında Azərbaycandakı 16 sığorta şirkətinin xətti ilə 417,753 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 4,7 % çoxdur.
Hesabat dövründə sığorta şirkətlərinin həyata keçirdikləri ödənişlərin məbləği isə 218,456 milyon manat təşkil edib. Bu isə illik müqayisədə 33,2 % çoxdur.
3 ayda sığorta bazarında toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 52,3 manatı ödəniş edilib. Ötən ilin eyni dövründə bu göstərici 41,1 manat olub.