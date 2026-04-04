Рынок страхования имущества в Азербайджане вырос почти на 19%

Страховые компанит, действующие в Азербайджане, в январе–феврале текущего года собрали страховые премии по страхованию имущества на сумму 47,878 млн манатов, что на 18,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, страховые выплаты по данному виду за отчетный период составили 6,754 млн манатов, увеличившись на 12,1% в годовом выражении.

За два месяца из каждых 100 манатов страховых премий по страхованию имущества 14,1 маната было выплачено в виде страховых возмещений против 15 манатов годом ранее.