Рынок страхования имущества в Азербайджане вырос почти на 19%
Финансы
- 04 апреля, 2026
- 15:51
Страховые компанит, действующие в Азербайджане, в январе–феврале текущего года собрали страховые премии по страхованию имущества на сумму 47,878 млн манатов, что на 18,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, страховые выплаты по данному виду за отчетный период составили 6,754 млн манатов, увеличившись на 12,1% в годовом выражении.
За два месяца из каждых 100 манатов страховых премий по страхованию имущества 14,1 маната было выплачено в виде страховых возмещений против 15 манатов годом ранее.
