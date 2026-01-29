Рынок обязательного страхования в Азербайджане вырос на 7%
Финансы
- 29 января, 2026
- 17:44
В Азербайджане в 2025 году за счет видов обязательного страхования собрано 365,811 млн манатов страховых взносов, что на 7% больше по сравнению с 2024 годом.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.
За отчетный период сумма выплат по видам обязательного страхования составила 146,571 млн манатов, что на 4,9% больше по сравнению с предыдущим годом.
Таким образом, за 12 месяцев на каждые 100 манатов страховых взносов, собранных на рынке обязательного страхования, выплачено 40,1 маната. Год назад этот показатель составлял 40,9 маната.
