    Рынок обязательного страхования в Азербайджане вырос на 7%

    Финансы
    • 29 января, 2026
    • 17:44
    Рынок обязательного страхования в Азербайджане вырос на 7%

    В Азербайджане в 2025 году за счет видов обязательного страхования собрано 365,811 млн манатов страховых взносов, что на 7% больше по сравнению с 2024 годом.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

    За отчетный период сумма выплат по видам обязательного страхования составила 146,571 млн манатов, что на 4,9% больше по сравнению с предыдущим годом.

    Таким образом, за 12 месяцев на каждые 100 манатов страховых взносов, собранных на рынке обязательного страхования, выплачено 40,1 маната. Год назад этот показатель составлял 40,9 маната.

    Рынок обязательного страхования Азербайджан ЦБА
    Azərbaycanda icbari sığorta bazarı 7 % böyüyüb
