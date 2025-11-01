Рынок обязательного страхования в Азербайджане вырос почти на 7%

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Финансы
    01 ноября, 2025
    • 11:07
    В Азербайджане в январе-сентябре текущего года собрано 275,410 млн манатов страховых взносов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, это на 6,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

    Сумма выплат по обязательным видам страхования за отчетный период составила 105,421 млн манатов, что на 6,5% больше, чем годом ранее.

    За 9 месяцев текущего года на каждые 100 манатов страховых взносов, собранных на рынке обязательного страхования, выплачено 38,3 маната. Год назад этот показатель также составлял 38,3 маната.

    Azərbaycanda icbari sığorta bazarı 7 %-ə yaxın böyüyüb
    Azerbaijan's compulsory insurance market surges by nearly 7%

