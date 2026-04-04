Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Рынок обязательного страхования в Азербайджане сократился более чем на 29%

    Финансы
    • 04 апреля, 2026
    • 10:34
    Рынок обязательного страхования в Азербайджане сократился более чем на 29%

    В январе-феврале текущего года в Азербайджане за счет обязательных видов страхования было собрано 43,126 млн манатов страховых взносов, что на 29,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

    В отчетном периоде сумма выплат по обязательным видам страхования составила 27,028 млн манатов, что на 27,3% больше по сравнению с показателем годом ранее.

    Таким образом, за 2 месяца на каждые 100 манатов страховых взносов, собранных на рынке обязательного страхования, было выплачено 62,7 маната. Год назад этот показатель составлял 34,7 маната.

    Azərbaycanda icbari sığorta bazarı 29 %-dən çox kiçilib
    Compulsory insurance premiums drop in Azerbaijan in early 2026

    Последние новости

    19:35
    Фото

    В Алматы состоялся II Форум ректоров вузов Казахстана и Азербайджана

    Наука и образование
    19:29

    Трамп заявил, что хотел бы продолжить войну с Ираном ради "нефти и кучи денег"

    Другие страны
    19:29

    Трамп: Нынешние иранские лидеры более разумны

    Другие страны
    19:13

    Трамп: Иран сейчас слабее, чем месяцем ранее

    Другие страны
    19:11
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь первой леди Мехрибан Алиевой

    Внешняя политика
    19:08
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь президента Азербайджана

    Внешняя политика
    19:05
    Фото

    Султан Рзаев: Тюркологический съезд в Баку 1926 года стал важным шагом к единению тюркского мира

    Внешняя политика
    18:57

    Число погибших при пожаре на заводе "Нижнекамскнефтехим" возросло до 11

    В регионе
    18:52

    Иран отказался от перемирия с США и требует окончательного завершения войны

    Другие страны
    Лента новостей