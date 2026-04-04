Рынок обязательного страхования в Азербайджане сократился более чем на 29%

В январе-феврале текущего года в Азербайджане за счет обязательных видов страхования было собрано 43,126 млн манатов страховых взносов, что на 29,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

В отчетном периоде сумма выплат по обязательным видам страхования составила 27,028 млн манатов, что на 27,3% больше по сравнению с показателем годом ранее.

Таким образом, за 2 месяца на каждые 100 манатов страховых взносов, собранных на рынке обязательного страхования, было выплачено 62,7 маната. Год назад этот показатель составлял 34,7 маната.