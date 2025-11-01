Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Рынок non-life страхования в Азербайджане вырос на 8,3%

    Финансы
    • 01 ноября, 2025
    • 16:36
    Рынок non-life страхования в Азербайджане вырос на 8,3%

    В Азербайджане в январе-сентябре текущего года поступления по видам non-life страхования составили 501,817 млн манатов, что на 8,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

    За отчетный период выплаты по видам non-life страхования повысились на 4,5% - до 199,233 млн манатов.

    За 9 месяцев на каждые 100 манатов страховых взносов пришлось 39,7 маната выплат. Год назад этот показатель составлял 41,1 маната.

    non-life страхование ЦБА
    Azərbaycanda qeyri-həyat sığortası bazarı 8 %-dən çox böyüyüb

    Последние новости

    17:15

    Хикмет Гаджиев поделился фото Зангезурского коридора

    Внутренняя политика
    17:05

    Номинальный эффективный курс азербайджанского маната снизился в сентябре

    Финансы
    16:46
    Фото

    Сахиба Гафарова находится с визитом в Египте

    Милли Меджлис
    16:46

    Саудовская Аравия рассчитывает в середине ноября подписать оборонное соглашение с США

    Другие страны
    16:41

    Азербайджан на конференции ISC в Исламабаде представит первый вице-спикер парламента

    Внешняя политика
    16:36

    Рынок non-life страхования в Азербайджане вырос на 8,3%

    Финансы
    16:32

    Итальянская полиция конфисковала акции у Lagfin SCA на $1,5 млрд в рамках налоговой проверки

    Финансы
    16:21

    Агентство по регулированию энергетических вопросов выбрало страховщика

    Энергетика
    16:19
    Фото

    В Кении при поддержке Азербайджана открылся Центр молодежного лидерства и инноваций

    Внешняя политика
    Лента новостей