Рынок non-life страхования в Азербайджане вырос на 8,3%
Финансы
- 01 ноября, 2025
- 16:36
В Азербайджане в январе-сентябре текущего года поступления по видам non-life страхования составили 501,817 млн манатов, что на 8,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.
За отчетный период выплаты по видам non-life страхования повысились на 4,5% - до 199,233 млн манатов.
За 9 месяцев на каждые 100 манатов страховых взносов пришлось 39,7 маната выплат. Год назад этот показатель составлял 41,1 маната.
Последние новости
17:15
Хикмет Гаджиев поделился фото Зангезурского коридораВнутренняя политика
17:05
Номинальный эффективный курс азербайджанского маната снизился в сентябреФинансы
16:46
Фото
Сахиба Гафарова находится с визитом в ЕгиптеМилли Меджлис
16:46
Саудовская Аравия рассчитывает в середине ноября подписать оборонное соглашение с СШАДругие страны
16:41
Азербайджан на конференции ISC в Исламабаде представит первый вице-спикер парламентаВнешняя политика
16:36
Рынок non-life страхования в Азербайджане вырос на 8,3%Финансы
16:32
Итальянская полиция конфисковала акции у Lagfin SCA на $1,5 млрд в рамках налоговой проверкиФинансы
16:21
Агентство по регулированию энергетических вопросов выбрало страховщикаЭнергетика
16:19
Фото