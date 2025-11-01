Рынок non-life страхования в Азербайджане вырос на 8,3%

В Азербайджане в январе-сентябре текущего года поступления по видам non-life страхования составили 501,817 млн манатов, что на 8,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

За отчетный период выплаты по видам non-life страхования повысились на 4,5% - до 199,233 млн манатов.

За 9 месяцев на каждые 100 манатов страховых взносов пришлось 39,7 маната выплат. Год назад этот показатель составлял 41,1 маната.