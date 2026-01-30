Рынок non-life страхования в Азербайджане вырос более чем на 5%

В Азербайджане в 2025 году собрано 651,699 млн манатов страховых взносов по видам non-life страхования, что на 5,3% больше по сравнению с 2024 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Центрального банка Азербайджана.

За отчетный период выплаты по видам non-life страхования увеличились на 3% и достигли 277,463 млн манатов.

Таким образом, в прошлом году на каждые 100 манатов страховых взносов, собранных на рынке non-life страхования, 42,6 маната были возвращены клиентам. Год назад эта цифра составляла 43,5 маната.

Напомним, что в 2025 году по линии 16 страховых компаний в Азербайджане было собрано 1 млрд 504,709 млн манатов страховых взносов. Это на 11,2% больше по сравнению с 2024 годом.

Сумма выплат, осуществленных страховыми компаниями за отчетный период, составила 920,395 млн манатов, что на 22,3% больше в годовом сравнении.

В прошлом году на каждые 100 манатов страховых взносов, собранных на страховом рынке, было выплачено 61,2 маната, тогда как годом ранее этот показатель составлял 55,6 маната.