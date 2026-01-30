Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Рынок non-life страхования в Азербайджане вырос более чем на 5%

    Финансы
    • 30 января, 2026
    • 13:10
    Рынок non-life страхования в Азербайджане вырос более чем на 5%

    В Азербайджане в 2025 году собрано 651,699 млн манатов страховых взносов по видам non-life страхования, что на 5,3% больше по сравнению с 2024 годом.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Центрального банка Азербайджана.

    За отчетный период выплаты по видам non-life страхования увеличились на 3% и достигли 277,463 млн манатов.

    Таким образом, в прошлом году на каждые 100 манатов страховых взносов, собранных на рынке non-life страхования, 42,6 маната были возвращены клиентам. Год назад эта цифра составляла 43,5 маната.

    Напомним, что в 2025 году по линии 16 страховых компаний в Азербайджане было собрано 1 млрд 504,709 млн манатов страховых взносов. Это на 11,2% больше по сравнению с 2024 годом.

    Сумма выплат, осуществленных страховыми компаниями за отчетный период, составила 920,395 млн манатов, что на 22,3% больше в годовом сравнении.

    В прошлом году на каждые 100 манатов страховых взносов, собранных на страховом рынке, было выплачено 61,2 маната, тогда как годом ранее этот показатель составлял 55,6 маната.

    рынок non-life страхования Азербайджан ЦБА
    Azərbaycanda qeyri-həyat sığortası bazarı 5 %-dən çox böyüyüb
