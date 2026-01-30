İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    Azərbaycanda qeyri-həyat sığortası bazarı 5 %-dən çox böyüyüb

    Maliyyə
    • 30 yanvar, 2026
    • 12:46
    Azərbaycanda qeyri-həyat sığortası bazarı 5 %-dən çox böyüyüb

    2025-ci ildə Azərbaycanda qeyri-həyat sığortası növlərinin hesabına 651,699 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 5,3 % çoxdur.

    Hesabat dövründə qeyri-həyat sığortası növləri üzrə ödənişlər isə 3 % artaraq 277,463 milyon manata çatıb.

    Beləliklə, 12 ay ərzində qeyri-həyat sığortası bazarında toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 42,6 manatı müştərilərə geri ödənilib. Bu rəqəm 1 il bundan əvvəl 43,5 manat olub.

    Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Azərbaycandakı 16 sığorta şirkətinin xətti ilə 1 milyard 504,709 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb. Bu, 2024-cü ilə nisbətən 11,2 % çoxdur.

    Hesabat dövründə sığorta şirkətlərinin həyata keçirdikləri ödənişlərin məbləği isə 920,395 milyon manat təşkil edib. Bu isə illik müqayisədə 22,3 % çoxdur.

    Ötən il sığorta bazarında toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 61,2 manatı ödəniş edilib. Əvvəlki il bu göstərici 55,6 manat olub.

    Рынок non-life страхования в Азербайджане вырос более чем на 5%

