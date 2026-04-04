Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Финансы
    • 04 апреля, 2026
    • 10:35
    Рынок добровольного страхования в Азербайджане вырос почти на 7%

    Сборы страховых компаний Азербайджана по договорам добровольного страхования в январе–феврале текущего года составили 234,436 млн манатов, что на 6,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, за отчетный период выплаты по добровольным видам страхования составили 121,772 млн манатов, увеличившись на 39,4%.

    Таким образом, за 2 месяца на каждые 100 манатов страховых взносов, собранных на рынке добровольного страхования, было выплачено 51,9 маната ( в январе-феврале 2025 года - 39,7 маната).

    Напомним, что в январе–феврале 16 страховых компаний, действующих в Азербайджане, собрали страховые премии на сумму 277,562 млн манатов (снижение на 1,3%). Выплаты за этот период составили 148,8 млн манатов (рост на 37%).

    За 2 месяца на каждые 100 манатов страховых взносов, собранных на страховом рынке, было выплачено 53,6 маната (в январе-феврале 2025 года - 38,6 маната).

    Сборы страховых компаний Страховые взносы Добровольное страхование Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
